"Лишилися кілька пунктів": Трамп назвав умову для зустрічі з Зеленським і Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська команда досягла значного прогресу в мирних переговорах за останній тиждень. Він сподівається на зустріч із Зеленським і Путіним найближчим часом, проте для цього мирна угода має бути готова остаточно чи перебувати на завершальному етапі.

Про плани на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним американський лідер розповів у дописі у власній соцмережі Truth Social 25 листопада. За його словами, після допрацювання розробленого Сполученими Штатами 28-пунктного плану "залишилися лише кілька пунктів", щодо яких іще існують розбіжності та які потребують узгодження.

Трамп заявив, що доручив своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу зустрітися з Путіним у Москві, а міністр армії США Ден Дрісколл повинен провести зустріч з українською стороною. Про результати перемовин перемовники мають проінформувати президента США, віцепрезидента Джей Ді Венса, державного секретаря Марко Рубіо, міністра війни Піта Гегсета та главу адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і президентом Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде остаточною або перебуватиме на завершальній стадії", — написав Трамп.

Президент США також зазначив, що минулого місяця в російсько-українській війні загинуло 25 000 солдатів, та висловив сподівання, що мир буде досягнутий якомога швидше.

Трамп не планує зустрічі з Зеленським і Путіним на нинішній стадії переговорів Фото: скриншот

Зустріч Зеленського і Трампа офіційно не анонсована

Високопосадовець у Білому Домі 25 листопада повідомив "Суспільному" на умовах анонімності, що зустріч Зеленського і Трампа наразі не запланована.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в коментарі Axios від 25 листопада заявив, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з Дональдом Трампом "якнайшвидше", можливо, у День подяки 27 листопада. За словами Єрмака, нинішній варіант мирного плану США, скорочений з 28 до 19 пунктів, відповідає національним інтересам України та не перетинає "червоних ліній".

Про те, що президент України Володимир Зеленський поїде до США для узгодження мирного плану, повідомляв також секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.