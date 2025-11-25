Зеленський готовий зустрітися з Трампом щодо мирної угоди: Єрмак назвав дату

Президент України Володимир Зеленський прагне "якнайшвидше" зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб узгодити план завершення російсько-української війни. Зустріч може відбутися в День подяки — 27 листопада.

Про ймовірну зустріч Трампа і Зеленського на День подяки у США видання Axios пише 25 листопада з посиланням на слова керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, з яким поспілкувалися в інтерв'ю через Zoom. Журналісти пишуть з посиланням на голову ОП, що американська та українська сторони досягли згоди за більшістю пунктів, проте територіальні поступки Зеленський хоче обговорювати з Трампом особисто.

Підготовку до зустрічі цього чи наступного тижня підтвердив виданню і неназваний американський чиновник, проте не зазначив конкретну дату.

За даними журналістів, ввечері 25 листопада Трамп вилетить з Вашингтона в Мар-а-Лаго для святкування Дня подяки та лишатиметься там до 30 листопада. Єрмак зазначив, що зустріч у святковий день може мати символічне значення.

"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни. Тому що [Трамп] може сказати: "Дивіться, це підтверджено та узгоджено, наша позиція з українцями. Ми її підтримуємо, і ми продовжуємо зараз розмовляти з росіянами", — сказав керівник ОП.

При цьому він зазначив, що головною проблемною точкою мирного плану США є території. Попередня редакція угоди з 28 пунктів, що обіцяла росіянам додаткові території, які вони наразі не окупували, викликала різко негативну реакцію з боку України та інших західних партнерів. Іншим ключовим питанням є гарантії безпеки. За словами Єрмака, нинішній варіант плану з 19 пунктів відповідає українським інтересам і не порушує "червоні лінії".

"Я думаю, що зараз це виглядає дуже солідно. Я думаю, що це історичне рішення президента Трампа та Сполучених Штатів — надати ці сильні гарантії безпеки, яких Україна ніколи раніше не мала", — сказав голова Офісу президента.

Він додав, що зазначені гарантії безпеки будуть "юридично обов'язковими", та США "позитивно відреагували" на їх закріплення в угоді.

Журналісти при цьому зауважили, що попередній проєкт передбачав відмову України від вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО) та присутності військ НАТО на своїй території в обмін на гарантії безпеки. Єрмак назвав попередній план з 28 пунктів "неприйнятним" та зазначив, що з поточного проєкту вилучили все, що безпосередньо не стосується миру в Україні, а кілька інших пунктів змінили на більш прийнятними для українців.

"Моя пропозиція — забути про 28 пунктів. Життя змінюється так швидко, що тепер я думаю, що це вже в минулому. Це чудово, що наші партнери підтримують нас, слухають нас і працюють над тим, щоб створити план, який буде прийнятним для України", — сказав Єрмак журналістам.

Зустріч Зеленського і Трампа

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров 25 листопада заявив, що президент Володимир Зеленський поїде до США задля узгодження "мирного плану". За його словами, після зустрічей американської й української делегацій у Женеві домовленості перебувають на фінальних стадіях опрацювання.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт 25 листопада назвала переговори щодо мирного плану США продуктивними, та зазначила, що "залишилися деякі розбіжності".

Мирний план США

Президент Володимир Зеленський 21 листопада попередив, що найближчими днями на Україну чинитиметься тиск щодо підписання мирного плану США з 28 пунктів. 24 листопада ЗМІ писали, що мирний план Трампа було скорочено до 19 пунктів. Після підписання остаточного тексту Трампом і Зеленським угоду мають відправити в Москву.

Джерела розповіли Фокусу 25 листопада, що формулювання про "обмеження" кількості ЗСУ було прибрано з мирного плану Трампа під час редагування.