Зеленский готов встретиться с Трампом по мирному соглашению: Ермак назвал дату

Президент Украины Владимир Зеленский стремится "как можно быстрее" встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы согласовать план завершения российско-украинской войны. Встреча может состояться в День благодарения — 27 ноября.

О вероятной встрече Трампа и Зеленского на День благодарения в США издание Axios пишет 25 ноября со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, с которым пообщались в интервью через Zoom. Журналисты пишут со ссылкой на главу ОП, что американская и украинская стороны достигли согласия по большинству пунктов, однако территориальные уступки Зеленский хочет обсуждать с Трампом лично.

Подготовку к встрече на этой или следующей неделе подтвердил изданию и неназванный американский чиновник, однако не указал конкретную дату.

По данным журналистов, вечером 25 ноября Трамп вылетит из Вашингтона в Мар-а-Лаго для празднования Дня благодарения и будет оставаться там до 30 ноября. Ермак отметил, что встреча в праздничный день может иметь символическое значение.

"Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что это поможет президенту Трампу продолжить свою историческую миссию по прекращению этой войны. Потому что [Трамп] может сказать: "Смотрите, это подтверждено и согласовано, наша позиция с украинцами. Мы ее поддерживаем, и мы продолжаем сейчас разговаривать с россиянами", — сказал руководитель ОП.

При этом он отметил, что главной проблемной точкой мирного плана США являются территории. Предыдущая редакция соглашения из 28 пунктов, обещавшая россиянам дополнительные территории, которые они пока не оккупировали, вызвала резко негативную реакцию со стороны Украины и других западных партнеров. Другим ключевым вопросом являются гарантии безопасности. По словам Ермака, нынешний вариант плана из 19 пунктов отвечает украинским интересам и не нарушает "красные линии".

"Я думаю, что сейчас это выглядит очень солидно. Я думаю, что это историческое решение президента Трампа и Соединенных Штатов — предоставить эти сильные гарантии безопасности, которых Украина никогда раньше не имела", — сказал глава Офиса президента.

Он добавил, что указанные гарантии безопасности будут "юридически обязательными", и США "положительно отреагировали" на их закрепление в соглашении.

Журналисты при этом отметили, что предыдущий проект предусматривал отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс (НАТО) и присутствия войск НАТО на своей территории в обмен на гарантии безопасности. Ермак назвал предыдущий план из 28 пунктов "неприемлемым" и отметил, что из текущего проекта изъяли все, что непосредственно не касается мира в Украине, а несколько других пунктов изменили на более приемлемые для украинцев.

"Мое предложение — забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что теперь я думаю, что это уже в прошлом. Это замечательно, что наши партнеры поддерживают нас, слушают нас и работают над тем, чтобы создать план, который будет приемлемым для Украины", — сказал Ермак журналистам.

Встреча Зеленского и Трампа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров 25 ноября заявил, что президент Владимир Зеленский поедет в США для согласования "мирного плана". По его словам, после встреч американской и украинской делегаций в Женеве договоренности находятся на финальных стадиях обработки.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 25 ноября назвала переговоры по мирному плану США продуктивными, и отметила, что "остались некоторые разногласия".

Мирный план США

Президент Владимир Зеленский 21 ноября предупредил, что в ближайшие дни на Украину будет оказываться давление относительно подписания мирного плана США из 28 пунктов. 24 ноября СМИ писали, что мирный план Трампа был сокращен до 19 пунктов. После подписания окончательного текста Трампом и Зеленским соглашение должны отправить в Москву.

Источники рассказали Фокусу 25 ноября, что формулировка об "ограничении" количества ВСУ была убрана из мирного плана Трампа во время редактирования.