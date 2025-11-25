Зеленский поедет в США для согласования "мирного плана": когда планируют встречу

25 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина ожидает организации визита Президента в США уже в ноябре для завершения финальных этапов переговоров и достижения договоренности с Дональдом Трампом. По его словам, этому предшествовали конструктивные встречи украинской и американской делегаций в Женеве.

Как сообщает чиновник на своей странице в Facebook, переговоры между украинской и американской сторонами в Женеве имели продуктивный и конструктивный характер. Он отметил, что стороны достигли общего понимания относительно ключевых условий будущего соглашения, которое сейчас находится на финальной стадии обработки.

В своей заметке секретарь СНБО подчеркнул, что Украина высоко оценивает усилия Президента США Дональда Трампа, направленные на завершение войны. Также он отметил важность дальнейшей поддержки со стороны европейских партнеров Украины в процессе реализации следующих шагов после проведенных переговоров.

"Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия Президента Трампа, направленные на завершение войны", — говорится в сообщении.

Кроме того, Умеров подтвердил, что украинская сторона рассчитывает на организацию официального визита президента Украины в Соединенные Штаты в ближайшую возможную дату в ноябре. Целью этого визита, по его словам, должно стать завершение финальных этапов переговорного процесса и достижение договоренностей с Президентом США.

Встреча Зеленского и Трампа: что планируют обсуждать политики

Напомним, что 24 ноября Reuters сообщило: в Вашингтоне и Киеве рассматривают возможность визита Президента Украины Владимира Зеленского в США уже на этой неделе. Главной целью поездки станет личный разговор с Президентом Дональдом Трампом о ключевых аспектах мирного плана, прежде всего территориальные вопросы. Окончательное решение о дате визита пока не принято.

Кроме этого, по информации Axios, Зеленский оказался под значительным давлением, согласовывая мирный план США для обсуждения. Переговоры проходили при участии советников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также секретаря СНБО Рустема Умерова. Именно во время этих переговоров Зеленский узнал все 28 пунктов плана.

Также Фокус писал, что США отказались от жесткого ультиматума по подписанию мирного плана Украины до 27 ноября и предоставили более гибкие сроки для согласования документа.