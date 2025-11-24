Зеленский приедет к Трампу обсудить "мирный план": названы основные темы, — Reuters

Переговоры между Киевом и Вашингтоном по прекращению войны практически "входят в решающую фазу": Владимир Зеленский может в ближайшее время лично обсудить в США наиболее спорные пункты мирного плана. Несмотря на заявления о существенном прогрессе, стороны все еще не согласовали позиции по гарантиям безопасности, территориям и роли НАТО.

Как сообщает Reuters, в Вашингтоне и Киеве рассматривают вариант визита президента Украины в Соединенные Штаты уже на этой неделе. По информации двух источников, знакомых с переговорами, ключевой целью потенциальной поездки должен стать личный разговор с Дональдом Трампом о самых чувствительных аспектах мирного плана, прежде всего территориальные вопросы. В то же время окончательное решение о дате визита пока не принято.

Толчком к активизации дипломатических контактов стали многочасовые консультации делегаций США и Украины в Женеве. По их итогам стороны обнародовали совместное заявление, в котором сообщили о подготовке "обновленного и доработанного" мирного рамочного соглашения. В нем отмечается "конструктивный и продуктивный" характер переговоров, однако детали по важнейшим вопросам — в частности механизмов обеспечения безопасности для Украины — еще не решены.

В Белом доме заявили, что новая версия документа предусматривает усиленные положения по безопасности. Американская сторона также отметила, что украинская делегация расценила предложенный вариант как такой, который в целом отвечает национальным интересам Украины. Отдельного публичного комментария со стороны Киева после встречи в Женеве пока не поступало.

Государственный секретарь США Марко Рубио, который возглавлял американскую делегацию, подтвердил, что часть пунктов все еще нуждается в доработке. По его словам, речь идет, в частности, о будущей роли НАТО в системе региональной безопасности. В то же время он подчеркнул, что переговорщикам удалось существенно сузить перечень разногласий в 28-пунктном мирном плане, который поддерживает Трамп.

Рубио выразил осторожный оптимизм относительно сроков финализации документа — американская сторона рассчитывает достичь договоренностей до четверга, но признает, что из-за сложности процесса это может затянуться.

Также издание отмечает, что к переговорному процессу присоединились и представители европейских стран. Они предложили альтернативный вариант модифицированного плана, который, по данным источников, предусматривает более широкие оборонительные возможности для Украины и другой подход к вопросу территорий. В частности, европейцы настаивают, чтобы любые дискуссии о возможных территориальных изменениях начинались от текущей линии фронта, а не с предварительно зафиксированного подхода к статусу оккупированных регионов.

