Зеленський приїде до Трампа обговорити "мирний план": названо основні теми, — Reuters

Переговори між Києвом і Вашингтоном щодо припинення війни практично "входять у вирішальну фазу": Володимир Зеленський може найближчим часом особисто обговорити у США найбільш суперечливі пункти мирного плану. Попри заяви про суттєвий прогрес, сторони все ще не узгодили позиції щодо безпекових гарантій, територій і ролі НАТО.

Як повідомляє Reuters, у Вашингтоні та Києві розглядають варіант візиту президента України до Сполучених Штатів уже цього тижня. За інформацією двох джерел, обізнаних із переговорами, ключовою метою потенційної поїздки має стати особиста розмова із Дональдом Трампом про найчутливіші аспекти мирного плану, передусім територіальні питання. Водночас остаточне рішення щодо дати візиту поки що не ухвалене.

Поштовхом до активізації дипломатичних контактів стали багатогодинні консультації делегацій США та України у Женеві. За їхніми підсумками сторони оприлюднили спільну заяву, в якій повідомили про підготовку "оновленої та доопрацьованої" мирної рамкової угоди. У ній наголошується на "конструктивному і продуктивному" характері переговорів, однак деталі щодо найважливіших питань — зокрема механізмів гарантування безпеки для України — ще не вирішені.

У Білому домі заявили, що нова версія документа передбачає посилені безпекові положення. Американська сторона також зазначила, що українська делегація розцінила запропонований варіант як такий, що загалом відповідає національним інтересам України. Окремого публічного коментаря з боку Києва після зустрічі в Женеві наразі не надходило.

Державний секретар США Марко Рубіо, який очолював американську делегацію, підтвердив, що частина пунктів усе ще потребує доопрацювання. За його словами, мова йде, зокрема, про майбутню роль НАТО у системі регіональної безпеки. Водночас він підкреслив, що переговорникам вдалося суттєво звузити перелік розбіжностей у 28-пунктному мирному плані, який підтримує Трамп.

Рубіо висловив обережний оптимізм щодо строків фіналізації документа — американська сторона розраховує досягти домовленостей до четверга, але визнає, що через складність процесу це може затягнутися.

Також видання зазначає, що до переговорного процесу долучилися й представники європейських країн. Вони запропонували альтернативний варіант модифікованого плану, який, за даними джерел, передбачає ширші оборонні можливості для України та інший підхід до питання територій. Зокрема, європейці наполягають, щоб будь-які дискусії щодо можливих територіальних змін починалися від поточної лінії фронту, а не з попередньо зафіксованого підходу до статусу окупованих регіонів.

Нагадаємо, що європейські посадовці запропонували у день зустрічі у Женеві, 23 листопада, "радикальний" альтернативний мирний план щодо України, що закликає до поваги суверенітету. У ньому зокрема опущені деякі проросійські пункти, викладені у документі, що підтримали США.

Також Фокус писав, що, за словами Дональда Трампа, керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля для завершення війни, яка є "програшною" для кожної сторони.