Із закликом до поваги суверенітету: лідери ЄС пропонують США "радикально інший" мирний план, — The Guardian

Європейські посадовці запропонували у день зустрічі у Женеві, 23 листопада, "радикальний" альтернативний мирний план щодо України, що закликає до поваги суверенітету. У ньому зокрема опущені деякі проросійські пункти, викладені у документі, що підтримали США.

Альтернативна відповідь на план миру США з'явилася під час зустрічі американських, українських та європейських посадовців. Про це повідомило видання The Guardian.

Альтернативний мирний план щодо України: що пропонують європейці

План, "дружній" до Києва, який європейські політики оприлюднили у неділю, містить пункти зокрема про те, що переговори щодо території повинні відбуватися після узгодження перемир'я і починатися з лінії зіткнення — чинної лінії фронту.

Також європейський мирний план передбачає, що обидві сторони мають домовитися про те, як буде контролюватися будь-яке перемир'я "під наглядом США".

Окрім того, на відміну від плану, який погодила американська сторона, європейська альтернатива не містить пунктів про виведення Україною військ з тих міст, що не контролюються росіянами у східній частині Донецької області. The Guardian також звертає увагу, що цей план не виключає можливість членства України у Північноатлантичному альянсі (НАТО), однак вказує на відсутність консенсусу щодо цього.

Мирна пропозиція від європейських лідерів пропонує передання Запорізької АЕС під контроль Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), яке своєю чергою розділятиме вироблену енергію між Україною та Росією наполовину. Чисельність української армії у мирний час пропонується обмежити кількістю 800 тисяч військових, у той час як американський проєкт плану передбачав на 200 тисяч солдатів менше.

"Заморожені російські активи також будуть використані для відбудови України, а не частково передані американським інвесторам", — звертає увагу видання.

Водночас санкції, запроваджені проти Кремля через війну в Україні, пропонується послаблювати поступово. План передбачає, що РФ повернеться до G8. Однак це можливо тоді, коли Кремль "поважатиме сталий мир".

Варто зауважити, що раніше новий план миру США зазнав чимало критики. Так, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у колонці Daily Mail розкритикував пропозицію, назвавши її "військовою кастрацією" України.

Нагадаємо, 23 листопада у Женеві між українською та американською делегаціями відбулися консультації щодо "мирного плану".

Також видання CBS News повідомляло, що Зеленський після переговорів у Женеві може відправитися у Вашингтон, а міністр армії США до РФ.