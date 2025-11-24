С призывом к уважению суверенитета: лидеры ЕС предлагают США "радикально другой" мирный план, — The Guardian

Европейские чиновники предложили в день встречи в Женеве, 23 ноября, "радикальный" альтернативный мирный план по Украине, призывающий к уважению суверенитета. В нем в частности опущены некоторые пророссийские пункты, изложенные в документе, который поддержали США.

Альтернативный ответ на план мира США появился во время встречи американских, украинских и европейских чиновников. Об этом сообщило издание The Guardian.

Альтернативный мирный план по Украине: что предлагают европейцы

План, "дружественный" к Киеву, который европейские политики обнародовали в воскресенье, содержит пункты в частности о том, что переговоры по территории должны происходить после согласования перемирия и начинаться с линии соприкосновения — действующей линии фронта.

Также европейский мирный план предусматривает, что обе стороны должны договориться о том, как будет контролироваться любое перемирие "под наблюдением США".

Кроме того, в отличие от плана, который согласовала американская сторона, европейская альтернатива не содержит пунктов о выводе Украиной войск из тех городов, которые не контролируются россиянами в восточной части Донецкой области. The Guardian также обращает внимание, что этот план не исключает возможность членства Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО), однако указывает на отсутствие консенсуса по этому поводу.

Відео дня

Мирное предложение от европейских лидеров предлагает передачу Запорожской АЭС под контроль Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), которое в свою очередь будет разделять произведенную энергию между Украиной и Россией наполовину. Численность украинской армии в мирное время предлагается ограничить количеством 800 тысяч военных, в то время как американский проект плана предусматривал на 200 тысяч солдат меньше.

"Замороженные российские активы также будут использованы для восстановления Украины, а не частично переданы американским инвесторам", — обращает внимание издание.

В то же время санкции, введенные против Кремля из-за войны в Украине, предлагается ослаблять постепенно. План предусматривает, что РФ вернется в G8. Однако это возможно тогда, когда Кремль "будет уважать устойчивый мир".

Стоит заметить, что ранее новый план мира США подвергся немало критики. Так, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке Daily Mail раскритиковал предложение, назвав его "военной кастрацией" Украины.

Напомним, 23 ноября в Женеве между украинской и американской делегациями состоялись консультации по "мирному плану".

Также издание CBS News сообщало, что Зеленский после переговоров в Женеве может отправиться в Вашингтон, а министр армии США в РФ.