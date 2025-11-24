С призывом к уважению суверенитета: лидеры ЕС предлагают США "радикально другой" мирный план, — The Guardian
Европейские чиновники предложили в день встречи в Женеве, 23 ноября, "радикальный" альтернативный мирный план по Украине, призывающий к уважению суверенитета. В нем в частности опущены некоторые пророссийские пункты, изложенные в документе, который поддержали США.
Альтернативный ответ на план мира США появился во время встречи американских, украинских и европейских чиновников. Об этом сообщило издание The Guardian.
Альтернативный мирный план по Украине: что предлагают европейцы
План, "дружественный" к Киеву, который европейские политики обнародовали в воскресенье, содержит пункты в частности о том, что переговоры по территории должны происходить после согласования перемирия и начинаться с линии соприкосновения — действующей линии фронта.
Также европейский мирный план предусматривает, что обе стороны должны договориться о том, как будет контролироваться любое перемирие "под наблюдением США".
Кроме того, в отличие от плана, который согласовала американская сторона, европейская альтернатива не содержит пунктов о выводе Украиной войск из тех городов, которые не контролируются россиянами в восточной части Донецкой области. The Guardian также обращает внимание, что этот план не исключает возможность членства Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО), однако указывает на отсутствие консенсуса по этому поводу.
Мирное предложение от европейских лидеров предлагает передачу Запорожской АЭС под контроль Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), которое в свою очередь будет разделять произведенную энергию между Украиной и Россией наполовину. Численность украинской армии в мирное время предлагается ограничить количеством 800 тысяч военных, в то время как американский проект плана предусматривал на 200 тысяч солдат меньше.
"Замороженные российские активы также будут использованы для восстановления Украины, а не частично переданы американским инвесторам", — обращает внимание издание.
В то же время санкции, введенные против Кремля из-за войны в Украине, предлагается ослаблять постепенно. План предусматривает, что РФ вернется в G8. Однако это возможно тогда, когда Кремль "будет уважать устойчивый мир".
Стоит заметить, что ранее новый план мира США подвергся немало критики. Так, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке Daily Mail раскритиковал предложение, назвав его "военной кастрацией" Украины.
Напомним, 23 ноября в Женеве между украинской и американской делегациями состоялись консультации по "мирному плану".
Также издание CBS News сообщало, что Зеленский после переговоров в Женеве может отправиться в Вашингтон, а министр армии США в РФ.