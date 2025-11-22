"Это Мюнхен и военная кастрация Украины" — Джонсон раскритиковал мирный план США

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что предложенное Соединенными Штатами мирное соглашение может быть полностью написано Кремлем.

Джонсон заявил, что так называемый мирный план предусматривает военную кастрацию Украины. Об этом он пишет в своей колонке для Daily Mail.

Джонсон напоминает, что потери РФ составляют более 1 миллиона погибшими и ранеными. Кроме того россиянам не удалось оккупировать более 20% Украины. А экономика России, по словам Джонсона, переживает кризис.

"В документе предлагается, чтобы украинцы не только отказались от любых попыток вернуть Крым или Донбасс, но и передали огромные участки территории, где проживает около 250 000 украинских мирных жителей, которые россияне даже не контролируют", — возмущается политик.

Відео дня

Экс-премьер Британии отмечает, что не может поверить, что Дональд Трамп мог бы поддержать этот план, ведь это является полной изменой Украины.

По мнению Джонсона, если Украина согласится на эти условия, то станет заложником Москвы, которая сможет постоянно угрожать еще одним вторжением. Кроме того, он сравнивает этот договор с Мюнхенским соглашением 1938-го года — соглашением, которое предусматривало передачу территорий от Чехословакии гитлеровской Германии. Тогда считалось, что это соглашение сможет помочь предотвратить большую войну в Европе, а Гитлер убеждал, что это ого последняя территориальная претензия в Северной Европе.

Экс-премьер Британии пишет, что Украину ультимативно пытаются принудить к переговорам на позорных условиях.

Джонсон возмущен, что Лондон, который до этого пытался возглавить поддержку Европой Украины и борьбу против РФ, теперь просто молчит.

"Что произошло с британцами на днях?" — спрашивает Джонсон.

Напомним, что ранее европейские страны, в том числе и Британия, передали США четыре контрпредложения по мирному плану, который Вашингтон предлагает подписать Киеву.

Один из чиновников ЕС, ознакомившись с планом, заявил, что автору плана, Стиву Виткоффу, нужно обратиться к психиатру.

21 ноября состоялся четырехсторонний телефонный разговор между канцлером Германии Фридрихом Мерцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры государств Европы отметили, что украинцы не могут согласиться на уменьшение армии, которого хочет Россия, поскольку только армия является гарантией, что Украина сохранит суверенитет.