Европа назвала 4 неприемлемых пункта в плане Трампа: когда состоятся переговоры Украины и США
Европейские страны передали США четыре контрпредложения по мирному плану, который Вашингтон предлагает подписать Киеву. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил, что если Украина распадется — это будет иметь последствия для всего континента.
Партнеры Украины в Европе пытаются сделать план более проукраинским, гарантировав ряд принципов. Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники.
В частности, Европа предлагает изменить следующие пункты:
- Предложение передать России стратегически важные украинские территории, в частности весь Донбасс, а также Крым.
- Сокращение украинской армии, которая уже существенно уступает РФ численно.
- Гарантии безопасности для Украины. Европейцы не верят, что формальные обязательства России не нападать на Украину и ЕС будут достаточно надежными, учитывая то, что РФ уже нарушала договоренности ранее.
- Инициативу по использованию замороженных российских активов способом, который позволил бы США получать прибыль, а России — выгоду через совместное инвестиционное формирование.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если Украина распадется, то это будет иметь последствия для всей Европы. А также подчеркнул, что прекращение войны может быть только с согласия Украины.
Публичная реакция союзников на мирный план
Кроме непубличного заявления, государства ЕС, а также Канада, Великобритания, Норвегия и Япония, выпустили совместное публичное заявление. В нем они отметили работу Трампа над достижением мира, впрочем подчеркнули, что над документом все еще надо поработать.
"Первоначальный проект 28-пунктного плана содержит важные элементы, которые будут необходимы для достижения справедливого и прочного мира. Поэтому мы считаем, что этот проект является основой, которая требует дополнительной работы. Мы готовы присоединиться к этому процессу, чтобы обеспечить устойчивость будущего мира. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не могут быть изменены силой", — говорится в заявлении.
Там подтвердили, что недовольны предложенными ограничениями в отношении вооруженных сил Украины, которые могут сделать страну уязвимой к будущим нападениям.
Встреча в Женеве
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что на днях в Швейцарии пройдут консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения.
"Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов", — заявил Умеров.
По данным Reuters, встреча пройдет завтра, 23 ноября, в Женеве. Кроме Украины и США на ней также будут советники по национальной безопасности Франции, Великобритании и Германии.
От Украины на встрече будут глава Офиса президента Андрей Ермак и Рустем Умеров. С американской стороны — министр армии США Дэн Дрисколл, госсекретарь Марко Рубио, а также специальный представитель Трампа, который является автором предложенного мирного плана, Стив Уиткофф.
Ранее Фокус рассказывал, что мирный план, предложенный Трампом, называют достаточно пророссийским, и таким, что является фактически "капитуляцией Украины". Украинская сторона согласилась работать над ним, но ряд пунктов являются неприемлемыми, и такими, что точно требуют изменений.
В частности, издание Bild прогнозирует, что если мирный договор будет заключен в нынешнем виде, то через 2-3 года, когда Россия перегруппируется, может произойти новое нападение россиян, от которого Украина не сможет защититься.
Зеленский отреагировал на этот мирный план, заявив, что Украину ждет сложный выбор: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера.