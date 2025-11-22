Если Украина не подпишет соглашение, в будущем будет хуже: в США обратились к странам НАТО

Американские чиновники во время встречи с послами стран НАТО заявили, что надеются убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на заключение мирного соглашения в ближайшие дни. Они угрожают, что если Киев отвергнет соглашение сейчас — в будущем он будет вынужден согласиться на гораздо худшие условия.

Встреча состоялась после переговоров Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Министр армии США Дэн Дрисколл заявил послам, что ни одна сделка не идеальна, но эта должна быть заключена как можно скорее. Об этом пишет издание The Guardian.

По данным источников издания, несколько европейских послов были недовольны тем, что США вели переговоры с РФ, не информируя союзников.

Зато американская сторона использовала аргументацию Дональда Трампа о том, что "у вас нет карт", напоминая встречу Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале 2025-го.

В Европе также считают, что Россия имела слишком большое влияние на переговоры по проекту соглашения. И теперь этот план презентуется украинцам как уже заключенное соглашение.

Дрисколл защищал позицию США, убеждая, что разработка плана без привлечения Украины и ЕС делает процесс более управляемым.

"Президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем труднее справиться", — заявил он, по словам источника.

Джули Дэвис, временная поверенный в делах США в Украине, также присутствовала на встрече. Она заявила, что, хотя условия соглашения являются жесткими для Украины, у нее нет другого выбора, как согласиться или она столкнется с худшими последствиями в будущем.

"Соглашение не станет лучше, оно станет хуже", — заявила Дэвис она.

Ранее Фокус рассказывал, что известно о мирном плане США, который состоит из 28 пунктов, и какая реакция на него со стороны Украины и европейских партнеров. В частности, этот план называют достаточно пророссийским, и таким, что является фактически "капитуляцией Украины".

В Институте изучения войны считают, что Россия пытается использовать предложенный США 28-пунктовый мирный план для ослабления связи Украины с Соединенными Штатами и западными союзниками. Кремль одновременно отвергает большинство положений документа, сохраняя приоритет реализации собственных военных целей.