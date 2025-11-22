Мирный план как "ловушка": Кремль стремится лишить Украину поддержки США, — ISW

По оценкам Института изучения войны (ISW), Россия пытается использовать предложенный США 28-пунктовый мирный план для ослабления связи Украины с Соединенными Штатами и западными союзниками. Кремль одновременно отвергает большинство положений документа, сохраняя приоритет реализации собственных военных целей.

Согласно данным ISW, Москва неоднократно отказывалась от предложений США о прекращении огня и проведении переговоров, тогда как Украина демонстрирует готовность к взаимодействию и компромиссу. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева сотрудничать с США в рамках мирного плана, даже учитывая, что его условия предусматривают значительные уступки для Украины и ставят страну в невыгодное положение. Путин заявил, что план может стать основой для длительного мира, однако требует детального обсуждения.

Украина уже согласилась на все предложения о прекращении огня и обмена пленными, которые предлагала администрация США. Однако быстрое публичное представление плана и короткий срок для его рассмотрения создает впечатление, что именно Украина блокирует переговоры, хотя Кремль выражает неодобрение документа. Аналитики отмечают, что Москва стремится изолировать Украину от западной поддержки и сохранить возможность продолжения агрессии на собственных условиях.

Специалисты подчеркивают, что план не обеспечивает длительного и справедливого мира. Axios сообщила 21 ноября, что гарантии безопасности для Украины, предусмотренные планом и подобные статье 5 НАТО, будут действовать только 10 лет и потребуют повторного подтверждения. Ограниченность гарантий открывает России возможность нового вторжения после завершения срока действия документа.

Как известно, украинские территории остаются уязвимыми и создают условия для возобновления российских наступательных действий, в частности на юг Харьковской области и восток Запорожской и Днепропетровской областей.

Владимир Путин неоднократно повторяет, что требования Москвы остаются неизменными со времени саммита на Аляске в августе 2025 года. В частности, на заседании Совета Безопасности 21 ноября он подтвердил, что Кремль получил копию американского мирного плана и готов рассматривать его как основу для переговоров. В то же время он отклонил положения, предусматривающие участие европейских гарантий безопасности и развертывание миротворческих контингентов в Украине.

Более того, по данным источников, члены правительственных структур и ультранационалистические круги в России заявляют, что план не отвечает интересам страны и не гарантирует достижения всех военных целей. Они считают, что конфликт может завершиться только после полной победы России на фронте и капитуляции Украины.

В целом, по мнению аналитиков, Кремль использует мирный план не для прекращения войны, а для ослабления западной поддержки Украины и сохранения возможности дальнейшей агрессии по собственным условиям.

Стоит заметить, что по мнению президента США Дональда Трампа, Украина в переговорах находится в слабой позиции, а реальные преимущества в войне остаются на стороне России.

Также Фокус писал, что США пытаются заставить Украину подписать мирное соглашение ко Дню благодарения, угрожая прекращением поддержки. Зато эксперты говорят, что это невозможно из-за сложности переговоров, а Россия вряд ли согласится на план даже в случае подписания Украиной.