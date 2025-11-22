Быстрого "договорняка" не будет: РФ и Украина будут вести переговоры не менее 12 месяцев, — WP

США подталкивают Украину подписать мирное соглашение к Дню благодарения, 27 ноября, иначе, как грозит Дональд Трамп, Киев потеряет поддержку США. Но эксперты говорят, что это нереальные сроки.

По словам пяти источников, знакомых с ходом переговоров, Белый дом оказывает давление на Украину, требуя подписать новое мирное предложение, которое уже называют "капитуляцией" до следующей недели, иначе она потеряет поддержку США в войне с Россией. Но эксперты полагают, что это невозможно, даже если предположить, что Зеленский поставит свою подпись, сообщает Washington Post.

Один из источников, знакомый с содержанием плана, заявил, что потребуются месяцы кропотливых переговоров, чтобы привести его к формату, приемлемому для Украины. "Даже если бы Зеленский захотел его подписать, он бы не смог, потому что для этого нет политической основы. Там много неясных пунктов", — сказал он.

"Это очень похоже на соглашение о поставках полезных ископаемых", — добавил собеседник, имея в виду соглашение об экономическом партнерстве между Украиной и США, предоставляющее Вашингтону преференциальный доступ к будущим украинским сделкам по поставкам редкоземельных металлов.

"Мы вносили изменения в течение трех месяцев до подписания. Но это соглашение между США, Украиной, Россией и Европой поэтому я думаю, переговоры займут скорее год. Я думаю, это начало мирного процесса, а не его конец", — сообщил источник.

В пятницу Путин попытался возложить вину за отсутствие прогресса на Украину и ее союзников в Европе, обвинив их в том, что они "живут иллюзиями и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя". Дальнейшие военные прорывы России "неизбежны", сказал он.

Однако аналитики заявили, что некоторые аспекты последнего плана, предложенного США, вероятно, также будут неприемлемы для России.

"Хотя уступки России кажутся существенными, план также потребует от Москвы отказа от некоторых из ранее выдвинутых ею условий — например, более радикального сокращения вооруженных сил Украины или части пакета политических реформ", — заявила Татьяна Становая, старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России.

"Получив в общих чертах многое из того, что она хотела, Москва теперь вынуждена серьезно отнестись к тому, что она, вероятно, сочтет принципиально необоснованным и ненадежным", — отметила она.

И в самой России не верят в то, что мирный договор Трампа подойдет Путину, который поставил всю страну на военные рельсы и подчинил экономику военной машине. На этой неделе, общаясь с генералом Валерием Герасимовым, он заявил, что российский народ ждет выполнения поставленных целей так называемой "специальной военной операции".

Инсайдеры в Кремле не верят, что российский президент примет план Трампа, даже если Украина его примет.

И кроме Европы, некоторые республиканцы в Конгрессе, симпатизирующие Киеву, пообещали выступить против принуждения Украины к заключению сделки на невыгодных условиях.

"Я бы выступил против, и я знаю, что многие в Конгрессе выступили бы против любого принудительного принятия сделки", — заявил в интервью конгрессмен Майкл Р. Тернер (республиканец от штата Огайо), бывший председатель Комитета по разведке Палаты представителей.

А в Европе и вовсе заявили, что Стив Уиткофф, который составлял мирный план вместе со спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым, должен обратиться к психиатру.

Фокус также писал о том, что по мирному плану Трампа РФ получит территорию размером с Люксембург.