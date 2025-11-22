Швидкого "договорняка" не буде: РФ і Україна вестимуть переговори щонайменше 12 місяців, — WP

США підштовхують Україну підписати мирну угоду до Дня подяки, 27 листопада, інакше, як погрожує Дональд Трамп, Київ втратить підтримку США. Але експерти кажуть, що це нереальні терміни.

За словами п'яти джерел, знайомих із перебігом переговорів, Білий дім чинить тиск на Україну, вимагаючи підписати нову мирну пропозицію, яку вже називають "капітуляцією" до наступного тижня, інакше вона втратить підтримку США у війні з Росією. Але експерти вважають, що це неможливо, навіть якщо припустити, що Зеленський поставить свій підпис, повідомляє Washington Post.

Одне з джерел, знайоме зі змістом плану, заявило, що знадобляться місяці кропітких переговорів, щоб привести його до формату, прийнятного для України. "Навіть якби Зеленський захотів його підписати, він би не зміг, тому що для цього немає політичної основи. Там багато неясних пунктів", — сказав він.

"Це дуже схоже на угоду про постачання корисних копалин", — додав співрозмовник, маючи на увазі угоду про економічне партнерство між Україною та США, яка надає Вашингтону преференційний доступ до майбутніх українських угод із постачання рідкоземельних металів.

"Ми вносили зміни протягом трьох місяців до підписання. Але це угода між США, Україною, Росією та Європою, тому я думаю, переговори триватимуть швидше рік. Я думаю, це початок мирного процесу, а не його кінець", — повідомило джерело.

У п'ятницю Путін спробував покласти провину за відсутність прогресу на Україну та її союзників у Європі, звинувативши їх у тому, що вони "живуть ілюзіями і мріють завдати Росії стратегічної поразки на полі бою". Подальші військові прориви Росії "неминучі", сказав він.

Однак аналітики заявили, що деякі аспекти останнього плану, запропонованого США, ймовірно, також будуть неприйнятними для Росії.

"Хоча поступки Росії здаються істотними, план також вимагатиме від Москви відмови від деяких із раніше висунутих нею умов — наприклад, радикальнішого скорочення збройних сил України або частини пакета політичних реформ", — заявила Тетяна Станова, старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Росії.

"Отримавши в загальних рисах багато чого з того, що вона хотіла, Москва тепер змушена серйозно поставитися до того, що вона, ймовірно, вважатиме принципово необґрунтованим і ненадійним", — зазначила вона.

І в самій Росії не вірять у те, що мирний договір Трампа підійде Путіну, який поставив усю країну на військові рейки і підпорядкував економіку військовій машині. Цього тижня, спілкуючись із генералом Валерієм Герасимовим, він заявив, що російський народ чекає на виконання поставлених цілей так званої "спеціальної військової операції".

Інсайдери в Кремлі не вірять, що російський президент прийме план Трампа, навіть якщо Україна його прийме.

І крім Європи, деякі республіканці в Конгресі, які симпатизують Києву, пообіцяли виступити проти примусу України до укладення угоди на невигідних умовах.

"Я б виступив проти, і я знаю, що багато хто в Конгресі виступив би проти будь-якого примусового ухвалення угоди", — заявив в інтерв'ю конгресмен Майкл Р. Тернер (республіканець від штату Огайо, колишній голова Палати представників). Тернер (республіканець від штату Огайо), колишній голова Комітету з розвідки Палати представників.

А в Європі взагалі заявили, що Стів Віткофф, який складав мирний план разом зі спецпредставником Кремля Кирилом Дмитрієвим, має звернутися до психіатра.

Фокус також писав про те, що за мирним планом Трампа РФ отримає територію розміром із Люксембург.