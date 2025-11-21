Трамп поспішає, а Путін — ні: у РФ прокоментували "мирний план"

У російських кулуарах вважають запропонований США мирний план лише начерком угоди, який "потребує доопрацювання". І розчаровані позицією Путіна, який ніяк не прокоментував мирний план Трампа.

Російська влада наразі вважає запропоновані американцями "28 пунктів" мирної угоди між РФ і Україною розмитими і такими, що не реалізуються в повному обсязі. Про це повідомляє видання "Верстка" з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах і Кремлі.

За їхніми словами, пункти мирного плану можуть розглядатися скоріше як база для майбутньої угоди, а не те, під чим Володимир Путін може офіційно підписатися. Джерело, близьке до МЗС РФ, стверджує, що "в тому вигляді, в якому його обговорюють зараз, мирний план не готовий".

"Формулювання і кути доопрацьовуються. І є проблеми з гарантіями, чисельністю армії України, питанням щодо санкцій і заморожених російських активів", — сказав він.

Відео дня

Цю позицію підтвердило високопоставлене джерело у федеральній владі, яке працює над мирними переговорами.

"Ці пункти — те, чого можна почати. Але навряд чи вони реалізовані повністю", — повідомив він. За словами джерела, у "28 пунктах" поки що забагато "неконкретних моментів", які відкладають вирішення спірних питань між сторонами "на невизначений термін".

Джерело зазначило, що складно розраховувати на ратифікацію документа, у якому немає, приміром, детальних уточнень щодо принципових питань на кшталт кордонів, термінів виконання умов і сум, які розподілятимуться за підсумками домовленостей.

"Усі ці моменти належить утрясти і чітко прописати. Але Трамп поспішає, а Володимир Володимирович Путін — не дуже", — додав він.

Як ілюстрацію ставлення керівництва Кремля до "28 пунктів" він нагадав про візит Путіна, який відбувся, за даними Кремля, 20 листопада, до "одного з командних пунктів" російського армійського угруповання "Захід". Під час заходу російський президент жодного разу не згадав запропоновану мирну угоду.

Путін зустрічався з Герасимовим, але не обмовився і словом про план Трампа Фото: ТАСС

Але зате Путін заявив, що російський народ нібито сподівається на керівництво країни, на армію і "очікує потрібних результатів від спеціальної військової операції".

"І вирішення завдань, які ставить перед нами наша Вітчизна і народ Росії. Народ Росії сподівається на нас, сподівається на вас і очікує потрібного країні результату", — сказав Путін.

Журналісти зазначають, що поведінка Путіна "фруструвала" їхні джерела, одне з яких спершу надихнулося мирним планом Трампа і навіть заявляло, що статую президента США треба поставити замість "Робітника і колгоспниці" на ВДНГ, а після появи Путіна засмучено помічало, що той "знову подвоїв ставки" і "тепер може програти". Інший говорив, що "надія на мир зажевріла, але її тут же знову охолодили".

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков загадково висловився, що Росія щодо мирного врегулювання залишається на платформі тих обговорень, які відбулися між президентами РФ і США Володимиром Путіним і Дональдом Трампом в Анкоріджі.

Кремль не готовий "обговорювати це в мегафонному режимі", сказав Пєсков у відповідь на запитання журналіста про те, наскільки для Росії прийнятний складений план США з 28 пунктів з мирного врегулювання ситуації в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо мирного плану Трампа. Він заявив, що не зрадить країну, як і не зрадив її в лютому 2022 року.

20 листопада у вечірньому зверненні Зеленський пояснив, як ставиться до мирних пропозицій США. За його словами, пропозиції американської сторони є лише "їхнім баченням", і він окреслив чиновникам зі США принципові для України позиції.