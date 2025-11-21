Трамп торопится, а Путин — нет: в РФ прокомментировали "мирный план"

В российских кулуарах считают предложенный США мирный план лишь наброском соглашения, который "нуждается в доработке". И разочарованы позицией Путина, который никак не прокомментировал мирный план Трампа.

Российские власти на данный момент считают предложенные американцами "28 пунктов" мирного соглашения между РФ и Украиной размытыми и не реализуемыми в полном объеме. Об этом сообщает издание "Верстка" со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах и Кремле.

По их словам, пункты мирного плана могут рассматриваться скорее как база для будущего соглашения, а не то, под чем Владимир Путин может официально подписаться. Источник, близкий к МИД РФ, утверждает, что "в том виде, в котором его обсуждают сейчас, мирный план не готов".

"Формулировки и углы дорабатываются. И есть проблемы с гарантиями, численностью армии Украины, вопросам относительно санкций и замороженных российских активов", — сказал он.

Эту позицию подтвердил высокопоставленный источник в федеральной власти, работающий над мирными переговорами.

"Эти пункты — то, чего можно начать. Но вряд ли они реализуемы полностью", — сообщил он. По словам источника в "28 пунктах" пока слишком много "неконкретных моментов", откладывающих решение спорных вопросов между сторонами "на неопределенный срок".

Источник отметил, что сложно рассчитывать на ратификацию документа, в котором нет, к примеру, детальных уточнений по принципиальным вопросам вроде границ, сроков выполнения условий и сумм, которые будут распределяться по итогам договоренностей.

"Все эти моменты предстоит утрясти и четко прописать. Но Трамп торопится, а Владимир Владимирович Путин — не очень", — добавил он.

В качестве иллюстрации отношения руководства Кремля к "28 пунктам" он напомнил о состоявшемся, по данным Кремля, 20 ноября визите Путина в "один из командных пунктов" российской армейской группировки "Запад". Во время мероприятия российский президент ни разу не упомянул предложенное мирное соглашение.

Путин встречался с Герасимовым, но не обмолвился и словом о плане Трампа Фото: ТАСС

Но зато Путин заявил, что российский народ якобы надеется на руководство страны, на армию и "ожидает нужных результатов от специальной военной операции".

"И решение задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас, надеется на вас и ожидает нужного стране результата", — сказал Путин.

Журналисты отмечают, что поведение Путина "фрустрировало" их источники, один из которых сначала вдохновился мирным планом Трампа и даже заявлял, что статую президента США надо поставить вместо "Рабочего и колхозницы" на ВДНХ, а после появления Путина огорченно замечал, что тот "снова удвоил ставки" и "теперь может проиграть". Другой говорил, что "надежда на мир затеплилась, но ее тут же снова охладили".

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков загадочно высказался, что Россия по мирному урегулированию остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже.

Кремль не готов "обсуждать это в мегафонном режиме", сказал Песков в ответ на вопрос журналиста о том, насколько для России приемлем составленный план США из 28 пунктов по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по мирному плану Трампа. Он заявил, что не предаст страну, как и не предал ее в феврале 2022 года.

20 ноября в вечернем обращении Зеленский объяснил, как относится к мирным предложениям США. По его словам, предложения американской стороны являются лишь "их видением", и он очертил чиновникам из США принципиальные для Украины позиции.