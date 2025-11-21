"Прекратите политические игрища": Зеленский в своей речи призвал украинцев к единству (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу отметил, что не предаст страну, как и не предал ее в феврале 2022 года. Он призвал украинцев "прекратить политические игрища" и объединиться против врага.

Срочное заявление Зеленского было опубликовано на сайте Офиса президента 21 ноября ко Дню достоинства и свободы Украины. Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ "чувствовал за своими плечами" поддержку каждого гражданина.

"Каждого украинца, украинки, каждого солдата, каждого волонтера, каждого медика, дипломата, журналиста, всего нашего народа. Мы не предали Украину тогда, мы не сделаем этого сейчас. И я точно знаю, что в этот действительно один из самых тяжелых моментов нашей истории я не один", — сказал президент.

Зеленский в своей речи призвал украинцев к единству и вере в свое государство и отметил, что ему будет значительно легче вести переговоры с партнерами и добиваться достойного мира с осознанием, что "за ним — народ Украины".

Відео дня

"Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики — все. Надо собраться. Прийти в себя. Прекратить срач. Прекратить политические игрища. Государство должно работать. Парламент воюющей страны должен работать объединенно. Правительство страны, которая воюет, должно работать эффективно. И все мы вместе должны не забывать и не путать, кто именно является сегодня врагом Украины", — сказал президент.

Последние заявления Зеленского

Во время обращения 21 ноября Владимир Зеленский также сказал, что украинцев ждут либо 28 сложных пунктов мирного плана США, либо тяжелая зима. Он отметил серьезное давление на Украину относительно необходимости заключить мирный договор. В своей речи Зеленский отметил, что украинцы хотят завершения войны, но не ценой достоинства и свободы.

20 ноября в вечернем обращении Зеленский объяснил, как относится к мирным предложениям США. По его словам, предложения американской стороны являются лишь "их видением", и он очертил чиновникам из США принципиальные для Украины позиции.