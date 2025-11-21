"Припиніть політичні ігрища": Зеленський у своїй промові закликав українців до єдності (відео)

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу зазначив, що не зрадить країну, як і не зрадив її в лютому 2022 року. Він закликав українців "припинити політичні ігрища" та об'єднатися проти ворога.

Термінова заява Зеленського була опублікована на сайті Офісу президента 21 листопада до Дня гідності та свободи України. Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ "відчував за своїми плечима" підтримку кожного громадянина.

"Кожного українця, українки, кожного солдата, кожного волонтера, кожного медика, дипломата, журналіста, усього нашого народу. Ми не зрадили Україну тоді, ми не зробимо цього зараз. І я точно знаю, що в цей справді один із найважчих моментів нашої історії я не один", — сказав президент.

Зеленський у своїй промові закликав українців до єдності та віри у свою державу та зазначив, що йому буде значно легше вести перемовини з партнерами та добиватися гідного миру з усвідомленням, що "за ним — народ України".

Відео дня

"Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики — всі. Треба зібратись. Прийти в себе. Припинити срач. Припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент країни, що воює, має працювати об’єднано. Уряд країни, що воює, має працювати ефективно. І всі ми разом маємо не забувати й не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України", — сказав президент.

Останні заяви Зеленського

Під час звернення 21 листопада Володимир Зеленський також сказав, що на українців чекають або 28 складних пунктів мирного плану США, або важка зима. Він відзначив серйозний тиск на Україну щодо необхідності укласти мирний договір. У своїй промові Зеленський наголосив, що українці прагнуть завершення війни, але не ціною гідності та свободи.

20 листопада у вечірньому зверненні Зеленський пояснив, як ставиться до мирних пропозицій США. За його словами, пропозиції американської сторони є лише "їхнім баченням", і він окреслив високопосадовцям зі США принципові для України позиції.