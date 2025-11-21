"Їхнє бачення": Зеленський пояснив, як ставиться до мирних пропозицій США (відео)

Мирний план, який американська сторона передала Україні — це бачення Сполучених Штатів, як закінчити російсько-українську війну. Проте Україні потрібен справжній мир, який унеможливить повторне вторгнення росіян.

Українська та американська команди працюватимуть над цими пропозиціями, заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в мене була зустріч із представниками Сполучених Штатів. Вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції — пункти плану, щоб закінчити війну, — їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну, надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир — такий, який не зламає третє вторгнення", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що окреслив американській стороні, що саме принципово для України.

"І ми домовилися, що команди працюватимуть над цими пропозиціями — щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу — Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та в світі", — пояснив Зеленський.

Президент України підкреслив, що розраховує найближчими днями поговорити з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну", — зауважив Зеленський.

За його словами, Росія весь 2025-й рік намагається зробити тільки одне — відкласти санкції та виграти ще час для війни.

"Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати й надалі на сто відсотків — увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію", — наголосив Зеленський.

