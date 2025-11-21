"Их видение": Зеленский объяснил, как относится к мирным предложениям США (видео)

Мирный план, который американская сторона передала Украине — это видение Соединенных Штатов, как закончить российско-украинскую войну. Однако Украине нужен настоящий мир, который сделает невозможным повторное вторжение россиян.

Украинская и американская команды будут работать над этими предложениями, заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня у меня была встреча с представителями Соединенных Штатов. Весомая делегация и очень серьезный разговор. Американская сторона предоставила свои предложения — пункты плана, чтобы закончить войну, — их видение. Мы с первых дней войны занимаем одну, чрезвычайно простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир — такой, который не сломает третье вторжение", — сказал Зеленский.

Он отметил, что очертил американской стороне, что именно принципиально для Украины.

"И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями — чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и в мире", — пояснил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что рассчитывает в ближайшие дни поговорить с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы понимаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять. Мы понимаем также и то, что в России нет реального желания мира, иначе они бы и не начинали эту войну", — отметил Зеленский.

По его словам, Россия весь 2025-й год пытается сделать только одно — отложить санкции и выиграть еще время для войны.

"Америке по силам сделать так, чтобы российский настрой на окончание войны наконец стал серьезным. Буду ради этого работать и дальше на сто процентов — все мое время именно этому сейчас посвящено. Украине нужен мир, и Украина будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 20 ноября украинские СМИ сообщили, что Зеленского принуждают принять мирный план США.

Фокус также писал о чем говорится в мирном плане Трампа из 28 пунктов.