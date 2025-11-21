Або 28 складних пунктів, або важка зима: звернення Зеленського до українців

Володимир Зеленський звернувся до українців до Дня гідності та свободи України. У своєму зверненні він говорить про мирний план, запропонований США.

Президент заявив, що на Україну чекає складний вибір: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера.

"Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь", — сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що від України чекають відповіді зараз, але сам президент її дав ще 20 травня 2019-го року, у день своєї інавгурації. Тоді він пообіцяв захищати суверенітет та незалежність України.

При цьому голова держави зазначив, що на Україну чиниться серйозний тиск.

У зверненні Зеленський закликав усіх зібратись, прийти в себе, припинити срач, щоб Україна працювала об'єднано. Він також просить не забувати, хто є ворогом.

Президент наголосив, що українці не здалися проти ворога і не зрадили Україну 24 лютого 2022-го року, і не зроблять цього зараз.

У той же час він визнав, що наступний тиждень буде дуже важким для України: на нас чинитимуть тиск щодо необхідності укласти мирний договір.

"Наступний тиждень буде непростий. Буде багато тиску, політичного, інформаційного, щоб розсварити нас… Український інтерес має бути врахований. Ми будемо спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами. Я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що Україна не хоче миру", — підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що українці — дорослий, розумний, свідомий народ, який розуміє, що цей тиск чинитиметься ворогом, щоб послабити Україну.

Президент також подякував партнерам, які підтримують Україну, і відзначають героїзм нашої нації. У той же час він наголосив, що всі українці хочуть, щоб війна закінчилася.

"Українці насамперед люди, і ми майже чотири роки повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу, і ми тримаємо лінію фронту в кілька тисяч кілометрів, і наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки, удари балістики й удари шахедів, і наші люди щодня втрачають когось зі своїх близьких, і наші люди дуже хочуть, аби війна закінчилась. Ми, звісно, сталеві. Але будь-який, навіть найміцніший, метал може не витримати", — наголосив президент.

Останні заяви Зеленського

В житті кожної нації є момент, коли всім треба поговорити. Чесно. Спокійно. Без домислів, чуток, пліток, без усього зайвого. Так, як є. Так, як я завжди намагаюся говорити з вами.

Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень із нашим головним партнером.

Україна працюватиме швидко. Сьогодні, в суботу й неділю, весь наступний тиждень і стільки, скільки це буде потрібно. В режимі 24/7 я буду боротися за те, аби серед усіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох – це гідність і свобода українців. Бо саме на цьому базується все інше – наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди. І українське майбутнє.

Ми будемо й маємо робити все, аби в результаті сталося закінчення війни й не сталося закінчення України, закінчення Європи та глобального миру.

Я говорив щойно із європейцями. Ми розраховуємо на європейських друзів, які точно розуміють, що Росія не десь далеко, що вона поруч із кордонами ЄС, що Україна зараз.

є єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна. Ми пам’ятаємо: Європа була з нами. Ми віримо: Європа буде з нами.

Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики – всі. Треба зібратись. Прийти в себе. Припинити срач. Припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об’єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми разом маємо не забувати й не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України.

Ми не зрадили Україну тоді, ми не зробимо цього зараз. І я точно знаю, що в цей справді один із найважчих моментів нашої історії я не один. Що українці вірять у свою державу, що ми єдині. І в усіх форматах майбутніх зустрічей, дискусій, переговорів із партнерами мені буде набагато, набагато легше добиватися гідного миру для нас і переконувати їх, на сто відсотків знаючи: за мною – народ України. Мільйони наших людей, які мають гідність, які борються за свободу і які заслужили на мир.

Всі наші загиблі герої, які віддали за Україну життя, які зараз на небі й заслужили побачити звідти, що їхні діти та онуки будуть жити в гідному мирі. І цей мир буде. Достойний, дієвий, довготривалий.

Раніше повідомлялося, що Зеленський планує наступного тижня провести телефонні переговори з Дональдом Трампом, щоб обговорити параметри запропонованого мирного плану.

Також Зеленський підкреслював, що запропонований американцями мирний план є лише їхнім баченням миру.

Фокус пояснював, чому Україна заявила, що працюватиме над пунктами мирного плану, запропонованого США, задля "гідного завершення війни".