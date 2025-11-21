Или 28 сложных пунктов, или тяжелая зима: обращение Зеленского к украинцам

Владимир Зеленский обратился к украинцам ко Дню достоинства и свободы Украины. В своем обращении он говорит о мирном плане, предложенном США.

Президент заявил, что Украину ждет сложный выбор: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера.

"Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. От нас будут ждать ответ", — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что от Украины ждут ответа сейчас, но сам президент его дал еще 20 мая 2019-го года, в день своей инаугурации. Тогда он пообещал защищать суверенитет и независимость Украины.

При этом глава государства отметил, что на Украину оказывается серьезное давление.

В обращении Зеленский призвал всех собраться, прийти в себя, прекратить срач, чтобы Украина работала объединенно. Он также просит не забывать, кто является врагом.

Президент подчеркнул, что украинцы не сдались против врага и не предали Украину 24 февраля 2022-го года, и не сделают этого сейчас.

В то же время он признал, что следующая неделя будет очень тяжелой для Украины: на нас будут оказывать давление относительно необходимости заключить мирный договор.

"Следующая неделя будет непростой. Будет много давления, политического, информационного, чтобы рассорить нас... Украинский интерес должен быть учтен. Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что Украина не хочет мира", — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы — взрослый, умный, сознательный народ, который понимает, что это давление будет оказываться врагом, чтобы ослабить Украину.

Важно

Президент также поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину, и отмечают героизм нашей нации. В то же время он подчеркнул, что все украинцы хотят, чтобы война закончилась.

"Украинцы прежде всего люди, и мы почти четыре года полномасштабного вторжения сдерживаем одну из крупнейших армий мира, и мы держим линию фронта в несколько тысяч километров, и наш народ каждую ночь переживает обстрелы, ракетные атаки, удары баллистики и удары шахедов, и наши люди ежедневно теряют кого-то из своих близких, и наши люди очень хотят, чтобы война закончилась. Мы, конечно, стальные. Но любой, даже самый крепкий, металл может не выдержать", — подчеркнул президент.

Последние заявления Зеленского

В жизни каждой нации есть момент, когда всем надо поговорить. Честно. Спокойно. Без домыслов, слухов, сплетен, без всего лишнего. Так, как есть. Так, как я всегда стараюсь говорить с вами.

Мы не делаем громких заявлений, мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Будет конструктивный поиск решений с нашим главным партнером.

Украина будет работать быстро. Сегодня, в субботу и воскресенье, всю следующую неделю и столько, сколько это будет нужно. В режиме 24/7 я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено как минимум два — это достоинство и свобода украинцев. Потому что именно на этом базируется все остальное — наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди. И украинское будущее.

Мы будем и должны делать все, чтобы в результате произошло окончание войны и не произошло окончание Украины, окончание Европы и глобального мира.

Я говорил только что с европейцами. Мы рассчитываем на европейских друзей, которые точно понимают, что Россия не где-то далеко, что она рядом с границами ЕС, что Украина сейчас

является единственным щитом, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов Путина. Мы помним: Европа была с нами. Мы верим: Европа будет с нами.

Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики — все. Надо собраться. Прийти в себя. Прекратить срач. Прекратить политические игрища. Государство должно работать. Парламент воюющей страны должен работать объединенно. Правительство воюющей страны должно работать эффективно. И все мы вместе должны не забывать и не путать, кто именно является сегодня врагом Украины.

Мы не предали Украину тогда, мы не сделаем этого сейчас. И я точно знаю, что в этот действительно один из самых тяжелых моментов нашей истории я не один. Что украинцы верят в свое государство, что мы едины. И во всех форматах будущих встреч, дискуссий, переговоров с партнерами мне будет намного, намного легче добиваться достойного мира для нас и убеждать их, на сто процентов зная: за мной — народ Украины. Миллионы наших людей, которые имеют достоинство, которые борются за свободу и которые заслужили мир.

Все наши погибшие герои, отдавшие за Украину жизнь, которые сейчас на небе и заслужили увидеть оттуда, что их дети и внуки будут жить в достойном мире. И этот мир будет. Достойный, действенный, долговременный.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует на следующей неделе провести телефонные переговоры с Дональдом Трампом, чтобы обсудить параметры предложенного мирного плана.

Также Зеленский подчеркивал, что предложенный американцами мирный план является лишь их видением мира.

Фокус объяснял, почему Украина заявила, что будет работать над пунктами мирного плана, предложенного США, для "достойного завершения войны".