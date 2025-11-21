Зеленский проведет переговоры с Трампом по "мирному плану": Sky News назвал сроки

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе провести телефонные переговоры с Дональдом Трампом, чтобы обсудить параметры предложенного мирного плана.

Как сообщает Sky News, ссылаясь на источники в Европейском Союзе, украинский лидер сам инициировал идею прямого разговора с Трампом после заявления о намерении обсудить с ним детали возможного урегулирования войны. По данным собеседников издания, этот телефонный контакт должен состояться уже на следующей неделе.

Перед запланированным разговором Зеленский намерен провести серию консультаций с лидерами ключевых европейских стран. Участие в этих переговорах примут представители Великобритании, Франции, Италии и Германии. Такие контакты рассматриваются как попытка согласовать общую позицию накануне важных переговоров с американской стороной.

В то же время, по информации Sky News, предложенный мирный план с высокой вероятностью натолкнется на серьезное сопротивление в Европе. Во время недавней встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе его содержание вызвало волну резкой критики.

Наиболее жесткие замечания, по данным источников, прозвучали со стороны Польши, Франции, Италии, Литвы и Германии. В этих странах считают, что положения предложенного документа не соответствуют текущим интересам безопасности Европы и Украины.

Кроме того, в дипломатических кругах Евросоюза возлагают надежды на возможную роль Марко Рубио. По словам собеседников Sky News, он может попытаться скорректировать подход к инициативе и повлиять на дальнейший ход обсуждений в международном формате.

Также источники в ЕС уточнили ситуацию относительно запланированного брифинга для послов стран Евросоюза в Киеве. Мероприятие, которое предварительно должно было состояться в 8:20, было перенесено и, по обновленной информации, должно пройти сегодня ближе к обеденному времени.

Что предусматривает "мирный план" Трампа

Предложенный командой Дональда Трампа план прекращения войны базируется на идее прекращения огня и частичной стабилизации линии фронта на долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Гарантии должны действовать по принципу, подобному статье 5 НАТО: в случае новой масштабной агрессии со стороны России США и союзники оставляют за собой право на коллективный, в частности силовой ответ.

Параллельно документ предусматривает сложные политические компромиссы — фиксацию нынешней линии соприкосновения, передачу России контроля над Донбассом, создание демилитаризованной зоны и сокращение численности украинских вооруженных сил без размещения войск НАТО на территории Украины. Авторы плана подают эти условия как "реалистичную формулу завершения войны", однако аналитики признают, что они неизбежно вызовут жесткую критику как в Украине, так и среди европейских партнеров и в самих Соединенных Штатах.

Напомним, что Украина и ЕС оказались в сложном положении из-за 28-пунктового мирного плана Трампа, который отражает требования Кремля, поэтому Киев и Брюссель стремятся выиграть время и повлиять на Москву.

Также Фокус писал, что Киев изменил один из ключевых пунктов мирного плана США, заменив аудит международной помощи на "полную амнистию за действия во время войны". Европейские чиновники выступили против этого документа, подчеркивая, что завершение конфликта не может означать капитуляцию Украины.