Мирный план США скорректирован: Украина отказалась от важнейшего пункта, — WSJ

В плане по завершению войны Киев изменил один пункт, важный для западных партнеров, рассказали медиа. Европейские чиновники выступили против предложенного администрацией США мирного плана по прекращению войны в Украине, подчеркнув, что Киев должен одобрить документ, а завершение конфликта не может означать капитуляцию Украины.

По первоначальной версии документа предполагалось, что международная помощь Украине должна пройти полный аудит — мера, которую американские чиновники рассматривали как инструмент контроля и предотвращения коррупционных рисков. Однако в обновленной редакции этого положения больше нет. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Теперь вместо проверки предлагается предоставить "полную амнистию за действия во время войны" всем сторонам конфликта. Источники WSJ отмечают, что этот пункт стал одним из наиболее чувствительных, и его изменение существенно меняет баланс предложений Вашингтона.

Мирный план США — детали

Американские чиновники также подчеркнули, что другие положения документа будут детально согласовываться с Киевом. Пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт сообщила, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы "уже одобрил большую часть плана" во время переговоров. Однако сам Умеров 21 ноября опроверг эту информацию. По его словам, он ездил в США для решения технических вопросов, организации встреч и подготовки диалога, однако не давал американскому плану никаких оценок и не согласовывал его пункты.

Тем временем европейские лидеры формируют собственный альтернативный план урегулирования войны, который может оказаться более выгодным для украинской стороны. Работа над предложением продолжается, однако Киев пока не взял на себя обязательств участвовать в этой инициативе.

Напомним, американский проект по мирному урегулированию — это объемный документ из 28 пунктов, который, согласно утечкам, предполагает масштабные уступки со стороны Киева. Среди возможных пунктов — отказ от Донбасса, сокращение армии и другие меры в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку.

Документ уже вызвал волну критики как среди украинских, так и международных экспертов, и прежде всего из-за предложений, которые могут серьезно ограничить будущий суверенитет Украины. В Белом доме, однако, утверждают, что при разработке документа США "в равной степени взаимодействовали с Украиной и Россией".