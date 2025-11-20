"Мы не слышали ни о каких уступках": в Евросоюзе отреагировали на мирный план Трампа
Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас предупредила президента США Дональда Трампа, что его мирный план должны поддержать Украина и Европа, чтобы он заработал. Она подчеркнула, что не услышала ни о каких условиях, которые предлагает Кремль взамен.
"Мы, европейцы, всегда поддерживали длительный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия, направленные на его достижение. Конечно, чтобы любой план заработал, необходима поддержка украинцев и европейцев. Это совершенно очевидно", — сказала Каллас в Брюсселе, как передали 20 ноября в Newsweek.
Она напомнила о роли РФ в войне.
"Мы должны понимать, что в этой войне есть один агрессор и одна жертва, поэтому мы не слышали ни о каких уступках со стороны России", — подчеркнула главный дипломат ЕС.
Она отметила, что ВС РФ продолжают кровавые обстрелы Украины, а предложение о перемирии оставалось без ответа.
"Если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы уже давно согласиться на безоговорочное прекращение огня, тогда как мы снова видим ночные бомбардировки гражданского населения — 93% российских целей — это гражданская инфраструктура: школы, больницы, жилые дома, чтобы убить как можно больше людей и причинить как можно больше страданий", — заявила Каллас.
В издании добавили, что Украина и Европа уже давно обеспокоены из-за возможности исключения их из переговоров о прекращении войны. Трамп выступал с критикой президента РФ Владимира Путина, но стало известно, что США разрабатывали совместно с Россией мирный план. Им могут предусматриваться значительные уступки Киева, в частности требование отдать Донбасс.
Напомним, аналитики ISW предположили, что в случае согласия на мирный план Трампа Украина может остаться в невыгодной позиции, а ВС РФ после передышки начнут наступление на Харьков.
Главный обозреватель The Telegraph по вопросам внешней политики Дэвид Блэр также спрогнозировал, что Украина может оказаться без дальнобойного оружия и половины своей армии во время следующей войны с Россией. Он убежден, что получив желаемое, Кремль не остановится.