"Лучшая возможная стартовая платформа": куда мирный план Трампа ведет Украину, — обозреватель

Президент США Дональд Трамп, очевидно, согласовал с лидером РФ Владимиром Путиным мирный план на 28 пунктов. Украина участия в переговорах не принимала, и, по оценке главного обозревателя The Telegraph по вопросам внешней политики и бывшего консультанта министров иностранных дел Дэвида Блэра, рискует оказаться без оружия и армии во время следующей войны.

Даже выражая недовольство Путиным и объявляя санкции, Трамп направлял своих посланцев на встречи с россиянами. Теперь, когда стало известно о согласованном странами мирном плане, на эти переговоры пролился свет. Результатом контактов стало то, чего с самого начала желал Кремль: Белый дом согласился на урегулирование войны в Украине на выгодных для РФ условиях. Об этом говорится в колонке Блэра от 19 ноября.

"Как в повторяющемся кошмаре, Украина и остальная Европа снова сталкиваются с перспективой того, что Трамп объединится с Путиным, чтобы навязать Владимиру Зеленскому урегулирование", — подчеркнул он.

Обозреватель объяснил, что Великобритания и большинство европейский стран отказываются от условий Путина не потому, что не хотят мира или категорически выступают против уступок. Причина на самом деле проста: получив желаемое, глава Кремля не остановится и неизбежно вернется в ближайшие годы в Украину за большим. По оценке Блэра, новый мирный план делает эту угрозу реальной.

Предполагается, что Украина отдаст полностью Донбасс, который обороняла большой ценой. Кроме того, Киев должен будет вдвое сократить численность своей армии и отказаться от дальнобойного оружия, которым бьет по территории РФ.

"Если эти условия будут выполнены, Путин получит наилучшую возможную стартовую платформу для третьей инвазии в Украину с целью захвата остальной территории страны, вероятно, после короткого перерыва для пополнения своих арсеналов и восстановления своих сил. Единственной мерой предосторожности против такой катастрофы является то, что план может включать определенную форму американской гарантии безопасности для того, что останется от Украины после заключения любого мирного соглашения", — отметил обозреватель.

Он пояснил, что гарантии всегда были главным требованием президента Владимира Зеленского, ведь только перспектива войны с США могла бы удержать Путина от нового нападения. Однако существует много способов предоставить гарантии безопасности — от "абсолютно бессмысленных" до надежных. В частности, в Будапештском меморандуме 1994 года США, РФ и Великобритания гарантировали Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. На практике договоренности оказались напрасными.

"Вполне возможно, что мирный план еще может быть изменен или даже отклонен. Но если Украина будет вынуждена его отклонить, Великобритания и остальная Европа должны будут решить, поддерживать ли это решение, даже если это разозлит Трампа. Главной целью их дипломатии всегда было избежание такого жесткого выбора и предотвращение разрыва Атлантического альянса. Но если эти последние предложения не изменятся или просто исчезнут, такое решение может стать неизбежным", — подытожил Блэр.

Напомним, в NBC News сообщили, что президент США Дональд Трамп уже согласовал основное содержание мирного плана, который тайно готовила его администрация, консультируясь с россиянами. Американские чиновники рассказали, что он содержит элементы гарантий безопасности для обеих сторон.

В Axios передавали, что Россия стремится получить контроль над Донецкой и Луганской областями, где разместит свои войска. Зато ситуация в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена по линии фронта, а после переговоров часть территорий РФ вернет. США и другие страны должны признать контроль России над Крымом и Донбассом, но от Украины этого не будут требовать.