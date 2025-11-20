"Найкраща можлива стартова платформа": куди мирний план Трампа веде Україну, — оглядач

Президент США Дональд Трамп, очевидно, узгодив з лідером РФ Володимиром Путіним мирний план на 28 пунктів. Україна участі в перемовинах не брала, і, за оцінкою головного оглядача The Telegraph з питань зовнішньої політики та колишнього консультанта міністрів закордонних справ Девіда Блера, ризикує опинитись без зброї і армії під час наступної війни.

Навіть висловлюючи незадоволення Путіним і оголошуючи санкції, Трамп направляв своїх посланців на зустрічі з росіянами. Тепер, коли стало відомо про узгоджений країнами мирний план, на ці переговори пролилося світло. Результатом контактів стало те, чого з самого початку бажав Кремль: Білий дім погодився на врегулювання війни в Україні на вигідних для РФ умовах. Про це йдеться у колонці Блера від 19 листопада.

"Як у повторюваному кошмарі, Україна та решта Європи знову стикаються з перспективою того, що Трамп об'єднається з Путіним, щоб нав'язати Володимиру Зеленському врегулювання", — підкреслив він.

Оглядач пояснив, що Велика Британія і більшість європейських країн відмовляються від умов Путіна не тому, що не хочуть миру або категорично виступають проти поступок. Причина насправді проста: отримавши бажане, очільник Кремля не зупиниться й неминуче повернеться в найближчі роки в Україну за більшим. За оцінкою Блера, новий мирний план робить цю загрозу реальною.

Передбачається, що Україна віддасть повністю Донбас, який обороняла великою ціною. Окрім того, Київ повинен буде вдвічі скоротити чисельність своєї армії та відмовитись від далекобійної зброї, якою б'є по території РФ.

"Якщо ці умови будуть виконані, Путін отримає найкращу можливу стартову платформу для третьої інвазії в Україну з метою захоплення решти території країни, ймовірно, після короткої перерви для поповнення своїх арсеналів і відновлення своїх сил. Єдиним запобіжним заходом проти такої катастрофи є те, що план може включати певну форму американської гарантії безпеки для того, що залишиться від України після укладення будь-якої мирної угоди", — зазначив оглядач.

Він пояснив, що гарантії завжди були головною вимогою президента Володимира Зеленського, адже лише перспектива війни зі США могла б утримати Путіна від нового нападу. Однак існує багато способів надати гарантії безпеки — від "абсолютно безглуздих" до надійних. Зокрема, у Будапештському меморандумі 1994 США, РФ і Велика Британія гарантували Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. На практиці домовленості виявились марними.

"Цілком можливо, що мирний план ще може бути змінений або навіть відхилений. Але якщо Україна буде змушена його відхилити, Велика Британія та решта Європи повинні будуть вирішити, чи підтримувати це рішення, навіть якщо це розлютить Трампа. Головною метою їхньої дипломатії завжди було уникнення такого жорсткого вибору та запобігання розриву Атлантичного альянсу. Але якщо ці останні пропозиції не зміняться або просто зникнуть, таке рішення може стати неминучим", — підсумував Блер.

Нагадаємо, у NBC News повідомили, що президент США Дональд Трамп вже погодив основний зміст мирного плану, який таємно готувала його адміністрація, консультуючись з росіянами. Американські чиновники розповіли, що він містить елементи гарантій безпеки для обох сторін.

В Axios передавали, що Росія прагне отримати контроль над Донецькою і Луганською областями, де розмістить свої війська. Натомість ситуація у Херсонській та Запорізькій областях буде заморожена по лінії фронту, а після переговорів частину територій РФ поверне. США та інші країни мають визнати контроль Росії над Кримом і Донбасом, але від України цього не вимагатимуть.