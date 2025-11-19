Мирний план Трампа передбачає повернення Україні окупованих частин Херсона і Запоріжжя, — Axios

Новий мирний план, створений Росією та США, передбачає рішення щодо територіальної проблеми, яка була однією з головних проблем перемовин до цього.

Зокрема, очікується, що Росія отримає повний контроль над всією територією Донецької та Луганської областей незважаючи на те, що Україна надалі контролює 12% території. Про це повідомляє видання Axios.

Ці території перебуватимуть під контролем РФ, але Росія не зможе розміщувати там свої війська.

Натомість ситуація на лінії фронту в Херсонській та Запорізькій області буде заморожена на час перемовин, а після проведення перемовин Росія поверне окуповану частину території.

Очікується, що США та інші країни визнають контроль РФ над Кримом та Донбасом, але це не вимагатиметься від України.

Український чиновник також підтвердив, що план США передбачає територіальні поступки України в Донбасі.

При цьому незрозуміло, що саме передбачають гарантії безпеки з боку США, окрім обіцянки захищати Україну від подальшої російської агресії.

Нагадаємо, що джерела, ознайомлені з новим мирним планом, називають його "дуже зручним для Путіна". Зокрема, цей план передбачає визнання офіційного статусу російської мови в Україні та статусу філії РПЦ — УПЦ МП.

При цьому США через свої канали вже дали зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що Україна повинна буде прийняти поступки, які передбачає ця ініціатива.

У той же час очільник української розвідки Кирило Буданов вважає, що Україна та Росія наблизяться до мирної угоди взимку. За його словами, в лютому стануться події, які відкриють "вікно" для завершення війни.