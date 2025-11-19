Буданов прогнозує переломний момент у переговорах України та РФ: "вікно" відкриється взимку

Голова української розвідки Кирило Буданов вважає, що Україна та Росія наблизяться до мирної угоди взимку. За його словами, в лютому стануться події, які відкриють "вікно" для завершення війни.

Свої прогнози щодо завершення війни в Україні начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов озвучив в інтерв'ю "24 каналу", опублікованому 19 листопада. Ведуча нагадала слова розвідника з минулих інтерв'ю про те, що для досягнення мирної угоди мають збігтися багато чинників.

Буданов підтвердив, що для перемир'я повинна зійтися низка факторів в Росії, Україні та "на зовнішньому контурі" — в США та країнах Європи.

"Ми будемо наближатися до цього взимку, давайте так скажу вам. Наше "вікно" знову відкриється в середині лютого. Всі події будуть на початку та в середині лютого", — відповів начальник ГУР.

За його словами, після завершення російсько-української війни архітектура безпеки у світі точно буде видозмінена. За його словами, низка країн усвідомили, що потрібно спиратися на власні сили та будувати міцні двосторонні відносини з надійними союзниками. Кирило Буданов зазначив, що дискусії всередині Північноатлантичного альянсу (НАТО) показали, що певні країни категорично не готові ухвалювати радикальні рішення.

"Ми про це не згадуємо — а вони всередині дуже добре це запам'ятали та зробили висновки. Тому я думаю, що паралельно з існуванням великих блоків будуть з'являтися нові регіональні утворення воєнно-політичного спрямування", — сказав голова розвідки.

Нагадаємо, 16 жовтня голова ГУР Кирило Буданов заявив, що в Україні найближчі роки не будуть мирними незалежно від того, чи буде завершена війна. Він зазначив, що загроза завжди залишатиметься поруч, і українці мають бути готові давати відсіч.

В інтерв'ю Bloomberg у липні Кирило Буданов казав, що припинення вогню має бути досягнуто до кінця 2025 року.