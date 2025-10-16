"Найближчі роки не будуть мирними": Буданов розповів, що чекає на українців (відео)

Найближчі роки в Україні навряд чи будуть мирними з огляду на загрозу, яка завжди поруч. Мова не обов'язково про бойові дії.

І проблема чи щастя суспільства в тому, щоб усвідомити: абсолютно мирне, без загроз, життя малоймовірне. Таку думку висловив глава Головного управління розвідки Кирило Буданов у рамках Київського міжнародного економічного форуму.

"Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, розмова не про це, а про те, що ми маємо бути готовими до відсічі, зокрема збройної, у будь-який момент. Це буде, як то кажуть, і виклик, і наша можливість. І з цим доведеться жити".

Також під час свого виступу Буданов констатував той факт, що у Росії поки що вистачає грошей на війну.

"Теза про те, що Росії стає все важче і важче, вона апріорі правильна. Однак питання ж у тому, наскільки критично це для неї зараз. Ви самі позначили багато чинників. На жаль, це далеко не те, про що всі мріють. Запас фортеці там існує досить серйозний для ведення війни досить тривалий проміжок часу", — зазначив він.

Буданов підкреслив, що наявність проблем в економіці РФ — правда, проте це — ще не той рівень соціальних і фінансово-економічних проблем, який змусить їх змінити своє стратегічне бачення світу.

Раніше глава ГУР говорив, що Російська Федерація давно б програла війну проти України, якби не підтримка союзників, зокрема й Північної Кореї, яка постачає їй зброю і живу силу.

Він також припустив, що в РФ можуть оголосити мобілізацію, що стане "болючим ударом" для самої Росії, однак буде і серйозною проблемою для України.