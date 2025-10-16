"Ближайшие годы не будут мирными": Буданов рассказал, что ждет украинцев (видео)

Ближайшие годы в Украине вряд ли будут мирными, учитывая угрозу, которая всегда рядом. Речь не обязательно о боевых действиях.

И проблема или счастье общества в том, чтобы осознать: абсолютно мирная, без угроз, жизнь маловероятна. Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в рамках Киевского международного экономического форума.

"Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет, разговор не об этом, а о том, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе вооруженному, в любой момент. Это будет, как говорится, и вызов, и наша возможность. И с этим придется жить".

Также во время своего выступления Буданов констатировал тот факт, что у России пока что хватает денег на войну.

"Тезис о том, что России становится все труднее и труднее, он априори правильный. Однако вопрос же в том, насколько критично это для нее сейчас. Вы сами обозначили многие факторы. К сожалению, это далеко не то, о чем все мечтают. Запас крепости там существует достаточно серьезный для ведения войны довольно длительный промежуток времени", – отметил он.

Буданов подчеркнул, что наличие проблем в экономике РФ – правда, однако это – еще не тот уровень социальных и финансово-экономических проблем, который заставит их изменить свое стратегическое видение мира.

Ранее глава ГУР говорил, что Российская Федерация давно бы проиграла войну против Украины, если бы не поддержка союзников, в том числе Северной Кореи, которая снабжает ее оружием и живой силой.

Он также предположил, что в РФ могут объявить мобилизацию, что станет "болезненным ударом" для самой России, однако будет и серьезной проблемой для Украины.