Буданов назвал причину, по которой Украина еще не победила в войне с Россией

Российская Федерация, которая полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года и уже четвертый год не прекращает боевые действия, давно бы проиграла эту войну, если бы не поддержка извне.

Related video

Украина же с помощью партнеров могла бы вернуть все оккупированные территории, однако у Кремля есть серьезные союзники в лице той же Северной Кореи. Об этом заявил накануне глава Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время встречи Киевской ассоциации военных атташе.

"Хочу привлечь внимание к тому, что не совсем честное поведение показывают некоторые страны. Эти страны вопреки международным санкциям разрешают Российской Федерации получать оружие, боеприпасы и критически важную элементную базу, а также разрешают собственным гражданам пополнять ряды ВС РФ", – подчеркнул Буданов.

По его убеждению, если Кремль не остановить, гибридная агрессия против ЕС и НАТО будет только усиливаться.

"Государство-агрессор Россия будет усиливать гибридную агрессию против государств ЕС и НАТО, если Москва не будет испытывать сопротивления", – уверен он.

Глава ГУР отметил, что уже сейчас Европа ощущает внедрение российской доктрины "гибридной войны".

"Не питаем иллюзий. Настоящие намерения Путина – продолжать и усиливать агрессию. Сейчас его цель – страны Европейского Союза и НАТО, в которых Кремль видит главную угрозу для господства российского авторитарного режима. Сейчас в Европе видимо реализуются лишь первые пункты доктрины "гибридной войны". Если кремль не получит отпор, гибридная агрессия против стран ЕС и НАТО будет только распространяться и усиливаться", — подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее Буданов говорил, что противник может провести новую волну мобилизации, хоть она и будет "болезненной" для самих россиян.

"Может ли РФ провести мобилизацию? Может. К сожалению, это серьезная угроза. Это болезненно будет для РФ, но это реалистично", – считает он.

Также сообщалось, что Северная Корея поставляет 200-260 тысяч снарядов 152 мм и 122 мм в месяц для российской армии. Кроме того, диктатор Ким Чен Ын передал российскому коллеге Путину баллистические ракеты малой дальности KN-23 и KN-24, которыми ВС РФ обстреливает города Украины.