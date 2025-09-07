РФ может объявить новую мобилизацию и готовит удар по Европе: Буданов раскрыл намерения россиян (видео)

Российская армия не останавливается, продолжая наступательные действия. В то же время противник может провести новую волну мобилизации, что является "серьезной угрозой".

Новая мобилизация в России будет "болезненной" для самих россиян. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов во время интервью для медиа "Апостроф", обнародованного 6 сентября.

Кирилл Буданов, отвечая на вопрос корреспондента о возможности мобилизации в России, напомнил, что в 2022 году враг уже проводил частичную мобилизацию. После этого россияне пытались всеми способами избежать повторных волн.

"Может ли РФ провести мобилизацию? Может. К сожалению, это серьезная угроза. Это болезненно будет для РФ, но это реалистично", — отметил глава ГУР.

Журналист также уточнил у Буданова, могут ли россияне отправить на войну срочников.

"Если они пойдут по пути мобилизации, смогут резко нарастить количество и просто бросать людей еще больше на мясо, чем сейчас", — ответил Кирилл Буданов.

Летнее наступление россиян и планы врага на осень

Комментируя летнее наступление российской армии, Кирилл Буданов пояснил, что его нельзя считать успешным. В то же время утверждать то, что оно полностью провалилось, также нельзя, поскольку россияне определенную часть территорий смогли захватить.

"Сказать, что их наступление было удачным — точно не было. Сказать, что оно не принесло им ничего — это тоже неправда", — отметил глава ГУР.

Что касается планов врага на осень, то они остаются неизменными. Российская армия не останавливается и продолжает наступательные действия, осуществив перегруппировку сил.

"Недавно прошла перегруппировка основных сил. В принципе, передовые подразделения, которые были перегруппированы, уже вступили в боевые действия", — рассказал Буданов.

Сейчас есть определенное истощение оккупационных войск, отметил глава ГУР, отметив, что война продолжается еще с 2014 года.

40% боеприпасов, которые применяет на войне РФ, производят в КНДР

Кирилл Буданов во время интервью также раскрыл объемы помощи союзников России. В частности он упомянул о помощи от КНДР.

"Как минимум 40% всего боеприпаса, который Россия сейчас использует, это боеприпас производства Северной Кореи", — заявил начальник ГУР.

Россияне нарастили вооружение таким образом, "как только могут". При этом около 60% боеприпасов в РФ изготавливают самостоятельно.

Кирилл Буданов также отметил, что КНДР не ослабит поддержку РФ, поскольку ей "это выгодно". Параллельно Северная Корея продолжит поддерживать Россию своими военными, однако значительно "они не увеличат группировку", отметил чиновник.

Угрозы для европейских партнеров Украины

Журналист поинтересовался в ходе разговора у Буданова относительно угроз со стороны РФ для Европы. На это начальник ГУР отметил, что пока таких угроз нет, однако в ближайшие годы они появятся.

"Сейчас нет. К 2030 году это абсолютная реальность... Это связано с их планами и мечтами", — заявил Буданов.

Напомним, 5 сентября военнослужащий ВСУ Максим Жорин в колонке Фокуса рассказал, что россияне готовят новое наступление.

Также 5 сентября американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ продвинулись на 4 направлениях, однако Россия при этом готовится к новому наступлению.