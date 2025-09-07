РФ може оголосити нову мобілізацію і готує удар по Європі: Буданов розкрив наміри росіян (відео)

Російська армія не зупиняється, продовжуючи наступальні дії. Водночас противник може провести нову хвилю мобілізації, що є "серйозною загрозою".

Нова мобілізація в Росії буде "болісною" для самих росіян. Про це заявив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов під час інтерв'ю для медіа "Апостроф", оприлюдненого 6 вересня.

Кирило Буданов, відповідаючи на запитання кореспондента про можливість мобілізації в Росії, нагадав, що у 2022 році ворог вже проводив часткову мобілізацію. Після цього росіяни намагалися всіма способами уникнути повторних хвиль.

"Чи може РФ провести мобілізацію? Може. На жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для РФ, але це реалістично", — зазначив очільник ГУР.

Журналіст також уточнив у Буданова, чи можуть росіяни відправити на війну строковиків.

"Якщо вони підуть шляхом мобілізації, зможуть різко наростити кількість і просто кидати людей ще більше на м’ясо, ніж зараз", — відповів Кирило Буданов.

Літній наступ росіян і плани ворога на осінь

Коментуючи літній наступ російської армії, Кирило Буданов пояснив, що його не можна вважати успішним. Водночас стверджувати те, що він повністю провалився, також не можна, оскільки росіяни певну частину територій змогли захопити.

"Сказати, що їхній наступ був вдалим — точно не був. Сказати, що він не приніс їм нічого — це теж неправда", — зазначив голова ГУР.

Що стосується планів ворога на осінь, то вони залишаються незмінними. Російська армія не зупиняється і продовжує наступальні дії, здійснивши перегрупування сил.

"Нещодавно пройшло перегрупування основних сил. В принципі, передові підрозділи, які були перегруповані, вже вступили в бойові дії", — розповів Буданов.

Зараз є певне виснаження окупаційних військ, зазначив голова ГУР, зауваживши, що війна триває ще з 2014 року.

40% боєприпасів, які застосовує на війні РФ, виробляють у КНДР

Кирило Буданов під час інтерв'ю також розкрив обсяги допомоги союзників Росії. Зокрема він згадав про допомогу від КНДР.

"Як мінімум 40% всього боєприпасу, який Росія зараз використовує, це боєприпас виробництва Північної Кореї", — заявив начальник ГУР.

Росіяни наростили озброєння у такий спосіб, "як тільки можуть". При цьому близько 60% боєприпасів у РФ виготовляють самостійно.

Кирило Буданов також зауважив, що КНДР не послабить підтримку РФ, оскільки їй "це вигідно". Паралельно Північна Корея продовжить підтримувати Росію своїми військовими, однак значно "вони не збільшать угруповання", зазначив посадовець.

Загрози для європейських партнерів України

Журналіст поцікавився в ході розмови у Буданова щодо загроз зі сторони РФ для Європи. На це начальник ГУР зауважив, що поки що таких загроз немає, однак найближчими роками вони з'являться.

"Зараз ні. До 2030 року це абсолютна реальність… Це пов'язано з їх планами і мріями", — заявив Буданов.

Нагадаємо, 5 вересня військовослужбовець ЗСУ Максим Жорін у колонці Фокусу розповів, що росіяни готують новий наступ.

Також 5 вересня американський Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ просунулися на 4 напрямках, однак Росія при цьому готується до нового наступу.