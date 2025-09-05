ЗСУ просунулися відразу на 4 напрямках, але росіяни готуються до наступу, — ISW

Українські військові завдали ударів по радарних системах у Ростовській області та успішно контратакували на кількох напрямках. Однак росіяни стягують сили на Запорізькому напрямку.

При цьому російські війська продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Силам оборони вдається стримувати ворога і контратакувати. Інститут вивчення війни (ISW) оцінив ситуацію на фронті станом на 4 вересня.

Театр воєнних дій на думку аналітиків Інституту вивчення війни Фото: ISW

Ситуація в Сумській області

Українські сили, ймовірно, завдали ударів по двох радарних системах у Ростовській області на території колишнього 1244-го зенітного ракетного полку в ніч на 4 вересня. Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS), зібрані 4 вересня, показали теплові сигнатури на російській Південній навігаційній радіолокаційній системі-1 у Ростові-на-Дону та на території колишнього російського 1244-го зенітно-ракетного полку, який раніше експлуатував системи ППО С-300ПС, неподалік від Назарова (на північний схід від Ростова-на-Дону).

Тим часом російські війська нещодавно просунулися в північній частині Сумської області, а саме на південь від Яблунівки (північний схід від міста Суми).

Український військовий аналітик Костянтин Машовець повідомив, що Сили оборони успішно здійснили контратаки поблизу Кіндратівки, Олексіївки та Садків (північний схід від Сум).

За словами Машовця, окупанти просунулися приблизно на півкілометра на північ від Варачина (на північ від Сум) до автодороги О-191504 Варачине — Олексіївка.

При цьому в Інституті цитують неназваного російського військового блогера, імовірно пов'язаного з Північним угрупуванням військ, який заявив, що українські безпілотники скорочують перевагу Росії в живій силі і техніці, а російська тактика використання невеликих груп для проникнення і накопичення в ближньому українському тилу неефективна на Сумському напрямку, оскільки російські війська не можуть обійти українські позиції непоміченими. Російське командування просто відправляє штурмовиків через відкриті поля на південній околиці Олексіївки.

Що відбувається в Харківській області

Українські сили нещодавно просунулися в напрямку Куп'янська. Костянтин Машовець натякнув 4 вересня, що ЗСУ повернули деякі позиції поблизу автозаправних станцій УкрАвтоГаз і ТатНафта на північній околиці Куп'янська.

Представник української бригади, яка діє в напрямку Куп'янська, повідомив, що російські війська використовують так звані плащі-невидимки, щоб вночі пересуватися поодинці або парами на відстань до одного кілометра до передових позицій ЗСУ, після чого зосереджуються і атакують.

Ситуація в Донецькій області

ЗСУ нещодавно просунулися в північно-західній частині Серебрянки (північний схід від Сіверська).

Ситуація в Донецькій області Фото: ISW

Також українські війська пройшли вперед у західній частині Катеринівки (південь від Костянтинівки).

Російські війська провели наступальні операції на північний схід від Добропілля, але успіху не мали.

Добропілля росіянам контратакувати не вдалося Фото: ISW

Тим часом геолоковані кадри, опубліковані 4 вересня, показують, як двоє російських військових піднімають прапор у Новоселівці (на схід від Великомихайлівки). ISW вважає, що цей населений пункт на Дніпропетровщині окупований.

Чи є просування в Херсонській і Запорізькій областях

Просувань ні у противника, ні у ЗСУ не зафіксовано в Херсонській і Запорізькій областях.

Ситуація на Херсонському напрямку Фото: ISW

Заступник командира української бригади, яка діє на Запорізькому напрямку, повідомив 4 вересня, що російські війська нарощують активність у цьому районі, зокрема: використовують більше важкої техніки для атак на українські позиції і серйозно готуються до наступу.

Ситуація на Запорізькому напрямку Фото: ISW

Він розповів, що російські війська спочатку задіяли безпілотники з видом від першої особи (FPV), зокрема з оптоволоконними кабелями, і розвідувальні безпілотники для нанесення ударів по українських військах на передових позиціях, перш ніж атакувати бронетехнікою. Заступник командира заявив, що російські війська просуваються через 10-кілометрову "сіру зону" підвищеної небезпеки для операцій безпілотників, спочатку проїхавши на тралі для розмінування і розчищення нових маршрутів, після чого йде наступ російської піхоти.

Загальна ситуація на фронті — що відбувається

Росія перекидає елітні війська з Сумської та Херсонської областей у Донецьку область для осіннього наступу. Противник планує зосередитися на захопленні іншої частини Донецької області.

ЗСУ звільнили Удачне в Донецькій області, над селищем встановлено прапор України після повної зачистки від російських окупантів.

Сили оборони України відкинули ворога біля села Толстого в Донецькій області, знищивши російські позиції.

