Буданов назвав причину, через яку Україна ще не перемогла у війні з Росією

Російська Федерація, яка повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого 2022 року і вже четвертий рік не припиняє бойових дій, давно б програла цю війну, якби не підтримка ззовні.

Україна ж за допомогою партнерів могла б повернути всі окуповані території, однак у Кремля є серйозні союзники в особі тієї ж Північної Кореї. Про це заявив напередодні глава Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов під час зустрічі Київської асоціації військових аташе.

"Хочу привернути увагу до того, що не зовсім чесну поведінку показують деякі країни. Ці країни всупереч міжнародним санкціям дозволяють Російській Федерації отримувати зброю, боєприпаси та критично важливу елементну базу, а також дозволяють власним громадянам поповнювати лави ЗС РФ", — наголосив Буданов.

На його переконання, якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО тільки посилюватиметься.

"Держава-агресор Росія посилюватиме гібридну агресію проти держав ЄС і НАТО, якщо Москва не зазнаватиме опору", — упевнений він.

Глава ГУР зазначив, що вже зараз Європа відчуває впровадження російської доктрини "гібридної війни".

"Не плекаємо ілюзій. Справжні наміри Путіна — продовжувати і посилювати агресію. Наразі його мета — країни Європейського Союзу і НАТО, в яких Кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму. Наразі в Європі мабуть реалізуються лише перші пункти доктрини "гібридної війни". Якщо Кремль не отримає відсіч, гібридна агресія проти країн ЄС і НАТО тільки поширюватиметься і посилюватиметься", — наголосив генерал-лейтенант.

Раніше Буданов говорив, що противник може провести нову хвилю мобілізації, хоч вона і буде "болючою" для самих росіян.

"Чи може РФ провести мобілізацію? Може. На жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для РФ, але це реалістично", — вважає він.

Також повідомлялося, що Північна Корея постачає 200-260 тисяч снарядів 152 мм і 122 мм на місяць для російської армії. Крім того, диктатор Кім Чен Ин передав російському колезі Путіну балістичні ракети малої дальності KN-23 і KN-24, якими ЗС РФ обстрілює міста України.