Северная Корея обеспечивает Россию до 50% боеприпасов, которыми обстреливают Украину, — разведка

Северная Корея поставляет 200-260 тысяч снарядов 152 мм и 122 мм в месяц для российской армии. Также диктатор Ким Чен Ын передал российскому коллеге Путину баллистические ракеты малой дальности KN-23 и KN-24, которыми ВС РФ обстреливает города Украины.

"Сейчас Северная Корея обеспечивает от 35 до 50% потребностей России в боеприпасах, поставляя 200-260 тыс. снарядов 152 мм и 122 мм в месяц", — рассказал в интервью "Укринформу" сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

Солдаты из КНДР в России Фото: ASTRA

По его словам, Россия и КНДР используют войну с Украиной в том числе и для испытания на поле боя северокорейского вооружения.

Это касается модернизированной версии советского противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" (северокорейская версия — "Феникс-2"), самоходного дальнобойного ПТРК "Bulsae-4" и крупнокалиберной РСЗО 600 мм KN-25.

Олег Александров напомнил, что Пхеньян поставил Кремлю пусковые установки и баллистические ракеты малой дальности KN-23 и KN-24, которыми российская сторона обстреливает города Украины.

По оценкам СВРУ, в Курской области РФ размещен контингент северокорейских военных, численность которого колеблется в пределах от 8,5 до 13 тысяч человек. Это позволяет российской стороне высвободить эквивалентное количество своих сил для войны против Украины.

Кроме того, разведка зафиксировала в сентябре, как в Курскую область прибыла тысяча военных из КНДР в соответствии с заявлениями Пхеньяна о направлении в этот регион дополнительных сил в составе 1 тысячи саперов и 5 тысяч военных строителей.

Также в России активно привлекают северокорейских трудовых мигрантов для компенсации потерь трудоспособного населения в результате мобилизационных мероприятий. Сейчас в РФ работает не менее 17,8 тысячи рабочих из Северной Кореи.

Ким Чен Ын осматривает новые дроны Фото: KCNA

Также из КНДР в РФ привезут еще 26 тысяч работников, часть из которых будет работать на временно оккупированных территориях Украины. Но большинство из них вероятно отправится на заводы, где делают "Шахеды".

Фокус писал, что трудовые мигранты из КНДР в России работают в ужасных условиях без выходных и отпусков. Некоторым из них удалось сбежать, но сейчас меры безопасности усилили, поэтому они находятся в статусе рабов, которым даже не платят зарплату.