Північна Корея забезпечує Росію до 50% боєприпасів, якими обстрілюють Україну, — розвідка

Північна Корея постачає 200-260 тисяч снарядів 152 мм і 122 мм на місяць для російської армії. Також диктатор Кім Чен Ин передав російському колезі Путіну балістичні ракети малої дальності KN-23 і KN-24, якими ЗС РФ обстрілює міста України.

Related video

"Наразі Північна Корея забезпечує від 35 до 50% потреб Росії у боєприпасах, постачаючи 200-260 тис. снарядів 152 мм і 122 мм на місяць", - розповів в інтерв'ю "Укрінформу" співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

Солдати з КНДР у Росії Фото: ASTRA

За його словами, Росія і КНДР використовують війну з Україною у тому числі і для випробування на полі бою північнокорейського озброєння.

Це стосується модернізованої версії радянського протитанкового ракетного комплексу "Конкурс" (північнокорейська версія – "Фенікс-2"), самохідного далекобійного ПТРК "Bulsae-4" і крупнокаліберної РСЗВ 600 мм KN-25.

Олег Александров нагадав, що Пхеньян поставив Кремлю пускові установки і балістичні ракети малої дальності KN-23 і KN-24, якими російська сторона обстрілює міста України.

За оцінками СЗРУ, у Курській області РФ розміщено контингент північнокорейських військових, чисельність якого коливається у межах від 8,5 до 13 тисяч осіб. Це дозволяє російській стороні вивільнити еквівалентну кількість своїх сил для війни проти України.

Крім того, розвідка зафіксувала у вересні, як у Курську область прибула тисяча військових з КНДР відповідно до заяв Пхеньяна про направлення в цей регіон додаткових сил у складі 1 тисяч саперів та 5 тисяч військових будівельників.

Також в Росії активно залучають північнокорейських трудових мігрантів для компенсації втрат працездатного населення внаслідок мобілізаційних заходів. Нині у РФ працює не менш як 17,8 тисячі робітників з Північної Кореї.

Кім Чен Ин оглядає нові дрони Фото: KCNA

Також з КНДР до РФ привезуть ще 26 тисяч працівників, частина з яких працюватиме на тимчасово окупованих територіях України. Але більшість з них ймовірно відправиться на заводи, де роблять "Шахеди".

Фокус писав, що трудові мігранти з КНДР у Росії працюють в жахливих умовах без вихідних та відпусток. Деяким з них вдалось втекти, але нині заходи безпеки посилили, тому вони перебувають у статусі рабів, яким навіть не платять зарплатню.