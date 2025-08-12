20 годин катувань: як вихідцям з КНДР доводиться працювати у Росії (відео)

Північнокорейські робітники розповіли про 20-годинний робочий день, побої та цілодобовий контроль у Росії. За даними BBC, тисячі громадян КНДР працюють у нелюдських умовах на будівництві та інших об'єктах.

Як повідомляє BBC з посиланням на свідчення втікачів, Росія масово залучає північнокорейських робітників для відбудови зруйнованих регіонів та на інші роботи. Це стало особливо актуальним після того, як мільйони росіян покинули країну або були мобілізовані на війну в Україні.

Ексклюзивне розслідування BBC викриває систему примусової праці: тисячі громадян КНДР мучать на будівництві в умовах, які порушують всі міжнародні норми.

Каторжні умови

Шістьох втікачів, яким вдалося вирватися з рабства, описали жахливі деталі свого існування. Робочий день триває 18-20 годин, вихідні практично відсутні, а за будь-яку провину слідують жорстокі покарання. Працівники сплять у непридатних для житла контейнерах або прямо на будмайданчиках.

Фінансовий обман

Більшість заробітку (до 90%) автоматично надсилається у казну КНДР. Самі робітники отримують лише 100-200 доларів на місяць, причім ці гроші видаються лише після повернення на батьківщину – спеціальний механізм для запобігання втечам.

Система тотального контролю

Кожну групу з п'яти осіб супроводжують агенти північнокорейської безпеки. Вихід за межі будмайданчиків заборонено, документи конфісковані. Раз на тиждень проводять примусові "сеанси самокритики", де змушують визнавати вірність Кім Чен Ину.

Масштаби

За даними, що наводить BBC, у 2024 році до Росії вже в'їхало понад 13 тисяч північнокорейців – у 12 разів більше, ніж торік. Джерела повідомляють про плани збільшити цю цифру до 50 тисяч. Особливо тривожить можливість їх відряджання на окуповані території України.

Подібна практика грубо порушує санкції ООН, які забороняють використання північнокорейської робочої сили за кордоном. Проте, як свідчать факти, Москва і Пхеньян свідомо ігнорують міжнародні норми, створюючи систему організованої работоргівлі.

Нагадаємо, що у червні міністр оборони РФ Сергій Шойгу підтвердив плани залучити 5 000 північнокорейських робітників для відбудови Курської області. За даними південнокорейської розвідки, їх також можуть направити на окуповані території України.

