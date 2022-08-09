На будівлях у "ДНР" працюватимуть будівельники з Північної Кореї, — Пушилін

Ватажок донецьких бойовиків анонсував прибуття північнокорейських робітників уже 2022 року та пообіцяв розгорнути "грандіозне будівництво".

Так званий "глава ДНР" Денис Пушилін розповів про хід переговорів із КНДР про приїзд на окуповану територію Донецької області північнокорейських будівельників, повідомляють росЗМІ.

"Зараз цікаво, і це взаємовигідно, з урахуванням того будівництва грандіозного, яке в нас зараз розгорнулося, і воно тільки набиратиме обертів, нам безпосередньо будуть потрібні будівельники, і тут ведуться переговори вже про те, щоб будівельники, у тому числі з Північної Кореї, теж бригадами заїжджали безпосередньо на відновлення територій ДНР", — сказав Пушилін.

Пушилін назвав північнокорейських будівельників висококваліфікованими, дисциплінованими та "націленими на результат" людьми. За його словами, незабаром на Донбас із Північної Кореї мають приїхати перші групи робітників і бригадири, щоб оцінити обсяги робіт.

"Точну дату поки не назву, але це станеться в найближчій перспективі, цього року вже мають розпочатися ці процеси", — сказав Пушилін.

[ + – ] Пушилін обіцяє залучити робітників із Північної Кореї до "грандіозного будівництва"

Нагадаємо, у липні Північна Корея визнала незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Крім КНДР, незалежність терористичних "республік" раніше визнали лише Сирія та Росія, а також невизнані світом Південна Осетія та Абхазія.

Незабаром після цього посол Росії в КНДР Олександр Мацегора заявив, що Північна Корея погодилася допомогти відновлювати зруйновані об'єкти на окупованих російськими військами територіях ОРДЛО. Мацегора охарактеризував корейських будівельників як працьовитих людей, "здатних працювати в найважчих умовах". Дипломат явно знає, про що говорить, оскільки робітники з Північної Кореї вже не перший рік працюють на російських забудовах в умовах, які журналісти називають рабськими. Пхеньян відправляє їх на заробітки за кордон, щоби заробляти валюту для розробки своїх ракетно-ядерних програм.

На початку серпня російський пропагандист Ігор Коротченко заявив про те, що з КНДР у "ЛДНР" готові прибути 100 тис. солдатів, щоб воювати проти українців.