На стройках в "ДНР" будут работать строители из Северной Кореи, — Пушилин

Главарь донецких боевиков анонсировал прибытие северокорейских рабочих уже в 2022 году и пообещал развернуть "грандиозную стройку".

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин рассказал о ходе переговоров с КНДР о приезда на оккупированную территорию Донецкой области северокорейских строителей, сообщают росСМИ.

"Сейчас интересно, и это взаимовыгодно, с учетом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась, и она будет только набирать обороты, нам непосредственно потребуются строители, и здесь ведутся переговоры уже о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, тоже бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР", — сказал Пушилин.

Пушилин назвал северокорейских строителей высококвалифицированными, дисциплинированными и "нацеленными на результат" людьми. По его словам, скоро на Донбасс из Северной Кореи должны приехать первые группы рабочих и бригадиры, чтобы оценить объемы работ.

"Точную дату пока не назову, но это случится в ближайшей перспективе, в этом году уже должны начаться эти процессы", — заключил Пушилин.

[ + – ] Пушилин обещает привлечь рабочих из Северной Кореи к "грандиозной стройке"

Напомним, в июле Северная Корея признала независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". Помимо КНДР независимость террористических "республик" ранее признали лишь Сирия и Россия, а также непризнанные миром Южная Осетия и Абхазия.

Вскоре после этого посол России в КНДР Александр Мацегора заявил о том, что Северная Корея согласилась помочь восстанавливать разрушенные объекты на оккупированных российскими войсками территориях ОРДЛО. Мацегора охарактеризовал корейских строителей, как трудолюбивых людей, "способных работать в самых тяжелых условиях". Дипломат явно знает, о чем говорит, так как рабочие из Северной Кореи уже не первый год работают на российских стройках в условиях, которые журналисты называют рабскими. Пхеньян отправляет их на заработки за рубеж, чтобы зарабатывать валюту для разработки своих ракетно-ядерных программ.

В начале августа российский пропагандист Игорь Коротченко заявил о том, что из КНДР в "ЛДНР" готовы прибыть 100 тыс. солдат, чтобы воевать против украинцев.