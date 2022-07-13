Северная Корея заявила о признании независимости "Л/ДНР" (фото)
КНДР стала третьей страной, которая входит в ООН и признала "республики". Глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин назвал эту новость "еще одной победой дипломатии".
Северная Корея признала независимость "ДНР". Об этом заявил глава боевиков "Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин и назвал эту новость "еще одной победой дипломатии".
"Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику. Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", — написал он в Telegram.
Пушилин считает, что теперь между Северной Кореей и "ДНР" удастся наладить партнерство в сфере экономики и торговли.
Кроме того, Российские СМИ пишут о том, что в посольстве КНДР в России заявили о признании независимости так называемой ЛНР.
Тем временем в "посольстве ДНР в РФ" опубликовали фото со встречи "ДНР" в России Ольги Макеевой с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем. На ней севернокорейский дипломат вручил документ о решении его правительства признать независимость.
Есть ли реакция со стороны Украины?
На момент написания новости реакции украинских властей на новость о признании "Л/ДНР" со стороны КНДР не поступило.
КНДР стала третьей страной, которая входит в ООН и признала независимость "республик". Помимо нее это сделали также Сирия и Россия. Среди частично признанных государственных образований это сделали Южная Осетия и Абхазия.
Напомним, 29 июня Сирия решила признать "ДНР" и "ЛНР". Сирийский МИД назвал этот шаг "воплощением воли и желания установить дружеские отношения".
Ранее, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" обеих "республик".