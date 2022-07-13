Північна Корея заявила про визнання незалежності "Л/ДНР" (фото)

КНДР стала третьою країною, яка входить до ООН та яка визнала "республіки". Глава бойовиків "ДНР" Денис Пушилін назвав цю новину "ще однією перемогою дипломатії".

Північна Корея визнала незалежність "ДНР". Про це заявив голова бойовиків "Донецької Народної Республіки" Денис Пушилін та назвав цю новину "ще однією перемогою дипломатії".

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"Корейська Народно-Демократична Республіка сьогодні визнала Донецьку Народну Республіку. Міжнародний статус Донецької Народної Республіки та її державність продовжують зміцнюватися. Це ще одна перемога нашої дипломатії", — написав він у Telegram.

Пушилін вважає, що тепер між Північною Кореєю та "ДНР" вдасться налагодити партнерство у сфері економіки та торгівлі.

Крім того, російські ЗМІ пишуть про те, що в посольстві КНДР у Росії заявили про визнання незалежності так званої ЛНР.

Тим часом у "посольстві ДНР у РФ" опублікували фото із зустрічі "ДНР" у Росії Ольги Макєєвої з послом КНДР у РФ Сін Хон Чхолем. На ній північнокорейський дипломат вручив документ про рішення його уряду визнати незалежність.

Чи є реакція з боку України?

На момент написання новини реакції української влади на новину про визнання "Л/ДНР" з боку КНДР не надійшло.

КНДР стала третьою країною, яка входить до ООН та яка визнала незалежність "республік". Крім неї, це зробили також Сирія та Росія. Серед частково визнаних державних утворень це зробили Південна Осетія та Абхазія.

Нагадаємо, 29 червня Сирія вирішила визнати "ДНР" та "ЛНР". Сирійське МЗС назвало цей крок "втіленням волі та бажання встановити дружні стосунки".

Раніше, 21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" обох "республік".