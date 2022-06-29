Сирія визнала незалежність "ЛДНР": чи відкриватимуть посольство

Сирійське МЗС назвало цей крок "втіленням волі та бажання встановити дружні відносини". Завдяки визнанню терористів, країна поставила себе на рівень з Абхазією та Південною Осетією.

Сирія вирішила визнати незалежність так званих республік "ЛНР" та "ДНР". Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.

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"Це втілення спільної волі та бажання встановити дружні відносини у всіх областях. Сирійська Арабська Республіка прийняла рішення визнати незалежність та суверенітет "ЛНР" та "ДНР". Сирійська сторона зв'яжеться з обома республіками з приводу домовленостей про зміцнення взаємодії та встановлення дипломатичних відносин", — заявили урядовці.

Міністр закордонних справ Сирії Фейсал аль-Мікдад наголосив, що визнання РФ незалежності псевдореспублік — це "крок на шляху до захисту миру, міжнародного права, статуту ООН та здорових міжнародних відносин".

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Сирія визнала "Л/ДНР" — як до цього йшли

Про намір Сирії визнати "ДНР" у середині червня оголошував "глава республіки", терорист Денис Пушилін. Ватажок бойовиків приїхав з "делегацією" в Дамаск і говорив там про "однакове розуміння спільності шляху народів Донбасу та Сирії в боротьбі проти недружніх США та інших країн Заходу".

Президент Сирії Башар Асад на цій зустрічі оголосив про офіційний старт процедури визнання "Л/ДНР".

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Про відкриття сирійських "диппредставництв" у невизнаних республіках поки не повідомили.

Фокус раніше писав, що незалежність "Л/ДНР" визнали такі ж невизнані "республіки" — Абхазія та Південна Осетія. Росія пішла на цей крок 21 лютого, напередодні початку повномасштабної війни з Україною.

На позачерговому засіданні Ради безпеки РФ, де обговорювали питання визнання терористичних "республік", глава МВС Росії Володимир Колокольцев закликав президента Путіна визнавати псевдореспубліки в адміністративних кордонах Луганської та Донецької областей.

Зазначимо, що 14 червня у Держдумі заявили про те, що Сирія готова визнати незалежність "ДНР".