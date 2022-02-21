Голова МВС Росії закликав Путіна визнати "Л/ДНР" у їхніх "історичних кордонах" (відео)

Під час виступу на Раді безпеки Колокольцев запевнив, що Москва має визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей, у яких вони "перебували до окупації ЗСУ".

Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев закликає Володимира Путіна офіційно визнати "незалежність" так званих "Л/ДНР" у довоєнних адміністративних кордонах. Про це міністр заявив під час термінового засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.

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"Однозначно необхідно визнавати ці республіки, їхню правосуб'єктність. Але я хотів би внести поправку: визнавати в тих адміністративних кордонах, у яких ці республіки, народи цих республік перебували до окупації їх Збройними силами України. Саме від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами", — сказав він.

Зазначимо, що метою засідання Ради безпеки РФ 21 лютого, за словами президента РФ Путіна, було "визначити кроки щодо Донбасу", а саме розглянути прохання Держдуми РФ та "влади" окупованих ОРДЛО визнати незалежність "Л/ДНР".

У своїй промові на засіданні Путін заявив, що питання визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" "тісно пов'язані з глобальними проблемами гарантування безпеки у світі та Європі".

[ + – ] Карта зони проведення ООС. Жовтим позначено територію максимального просування проросійських бойовиків, червоним — окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Як раніше писав Фокус, виступаючи на засіданні Радбезу РФ глава Росії заявив, що президент США Джо Байден пропонував Путіну ввести мораторій на вступ України до НАТО. Проте, сказав російський лідер, така пропозиція не влаштовує Росію. Путін наполягає, що членство України в НАТО нібито загрожує РФ.

Нагадаємо, під час засідання російського Радбезу голова Ради Федерації Росії (верхня палата парламенту країни) Валентина Матвієнко заявила, що російська держава нібито ніколи нічого не "робила поганого" для України. Водночас, вона звинуватила США у втручанні "у внутрішньоукраїнські справи", а також згадала колишнього президента України Віктора Ющенка.

Після засідання Путін заявив, що заслухав членів Ради безпеки РФ, які висловилися за визнання незалежності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" та пообіцяв ухвалити остаточне рішення сьогодні.