"Що Росія зробила поганого для України?" — голова Радфеду РФ Матвієнко на засіданні Ради безпеки

Чиновниця розповіла про "майже безкоштовний" російський газ та невтручання в українські вибори з боку Москви.

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко в контексті обговорення на засіданні Ради безпеки питання про визнання "ЛНР" та "ДНР" заявила, що російська держава ніколи нічого не "робила поганого" для України. Про це вона сказала в понеділок, 21 лютого, свідчить трансляція наради на YouTube-каналі видання "РБК".

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"Що Росія зробила поганого для України? Що Росія зробила поганого? Ми постачали майже безкоштовний газ, ми не втручалися, на відміну від Сполучених Штатів… захотіли американці у третьому турі незаконно обрати Ющенка — обрали… Ми не впливали і не втручалися у вибори, хай народ український обирає президента", — сказала Матвієнко.

Також голова Радфеду РФ заявила, що за 30 років незалежності України на порядку денному роботи російської влади не було питання про "незаконну передачу Україні Криму та Севастополя" зі складу РРФСР до складу УРСР у 1954 році.

"Ми розуміли, що понад 200 років тому Катерина своїм декретом прийняла Крим та Севастополь до складу Російської імперії за добровільним бажанням… Понад 200 років там перебуває Чорноморський військово-морський флот", — додала Матвієнко.

Нагадаємо, у понеділок президент РФ Володимир Путін провів нараду Радбезу, присвячену визнанню "ЛНР" та "ДНР". Відповідну ініціативу підтримали всі члени органу, проте остаточне рішення глава держави-агресора пообіцяв ухвалити сьогодні пізніше.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час заходу заявив, що Україна має більше можливостей щодо створення ядерної зброї, ніж Іран та КНДР.