Шойгу доповів Путіну про загрозу повернення Україні ядерного статусу

За словами міністра оборони РФ, українська держава має більші можливості в цьому питанні, ніж Іран та Північна Корея.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Україна має більше можливостей щодо створення ядерної зброї, ніж Північна Корея та Іран. Про це він сказав під час позачергового засідання Ради безпеки РФ у понеділок, 21 лютого, яке транслює YouTube-канал російського видання "РБК".

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Голова оборонного відомства згадав заяву президента України Володимира Зеленського щодо можливості відмови держави від Будапештського меморандуму.

"За довгі роки радянської влади та перебування у складі Радянського Союзу там були створені можливості щодо створення не тільки (ядерної) зброї, а й її носіїв... Є обладнання, є технології, є фахівці, які можуть і мають можливості, на наш погляд, набагато більші, ніж в Ірану та Північної Кореї..." — сказав голова Міноборони РФ.

За словами Шойгу, з огляду на те, що ядерна зброя розташована на території Німеччини, "вона цілком може з'явитися" і в Україні.

"До цього додаються націоналістичні батальйони, які по всій Україні керують тією ситуацією, яка виникає в тих чи інших областях України. Я маю на увазі все, що пов'язано з вкрай радикальними націоналістичними поглядами, вкрай радикальними закликами щодо Донецька, Луганська, Криму та нашої країни — додав міністр.

Нагадаємо, у понеділок проходить екстрене засідання Радбезу РФ, присвячене визнанню незалежності "ЛНР" та "ДНР". Президент РФ Володимир Путін сказав про необхідність ухвалення "подальших кроків" щодо Донбасу.

19 лютого, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, Зеленський заявив про намір скликати зустріч гарантів Будапештського меморандуму 1994 року. За його словами, якщо переговори не відбудуться, Україна отримає "повне право вважати", що документ не працює і всі рішення, закріплені в ньому, зокрема щодо відмови від ядерної зброї, "були поставлені під сумнів".