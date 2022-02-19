Критика ООН, війна з РФ, Будапештський меморандум: про що говорив Зеленський у Мюнхені (відео)

Президент України, зокрема, нагадав учасникам конференції про уроки історії та запевнив, що Київ хоче миру.

Президент України Володимир Зеленський на тлі загострення на території ОРДЛО прибув до Мюнхена для участі у конференції з безпеки (MSC). У своєму виступі глава держави наголосив, що Україна неодмінно поверне собі тимчасово окуповані території Криму та Луганської та Донецької областей.

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Зеленський на конференції в Мюнхені нагадав про забуті уроки історії

Зеленський розпочав свою промову зі слів: "Україна хоче миру!", продовживши їх тезою про всебічне бажання мирного врегулювання кризи в регіоні. Але якщо Україна та Європа хоче миру, а Росія заявляє, що не планує військового вторгнення, значить якась із сторін каже неправду, вважає Зеленський.

"Світ каже, що не хоче воювати, а Росія каже, що не хоче нападати. Хтось із нас бреше!" — Заявив український президент.

За словами Зеленського, світ забув страшні уроки ХХ століття, коли за спроби умиротворити агресора світ заплатив життям десятків мільйонів людей.

Президент звернувся з питанням, яким чином у нинішньому столітті в європейському регіоні йде війна, яка триває довше, ніж Друга світова.

"Для мене відповідь очевидна — архітектура світової безпеки крихка, вимагає оновлення, а правила, які світ погодив десятки років тому, більше не працюють", — вважає Зеленський.

Зеленський на конференції у Мюнхені розкритикував ООН

Український лідер сказав, що ООН, яка "має захищати світ, не може захистити себе", оскільки сама ООН ігнорує анексію території країни — однієї із засновниць організації. У таких умовах Зеленський закликав переглянути архітектуру безпеки у світі та замість постійних заяв з боку світових лідерів зажадав конкретних дій.

"Ми… можемо почати побудову нової системи до мільйонів жертв, маючи давні уроки Першої та Другої світової війни, а не власний досвід третьої", — зазначив Зеленський.

Зеленський на конференції у Мюнхені заявив, що Україна себе захищатиме

Щодо військової допомоги Україні Зеленський сказав, що вона не є "благодійним внеском", за який країна має з подякою "низько вклонятися".

"Це ваш внесок у безпеку Європи та у безпеку світу, де Україна 8 років є щитом, і 8 років стримує одну з найбільших армій світу", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що українці захищатимуть свою землю у будь-який час — і у лютому, і у березні та грудні. Тому країні не потрібні знати будь-які дати про ймовірне російське вторгнення.

Крим та ОРДЛО будуть повернуті до України лише мирним дипломатичним шляхом, виключно на основі міжнародного права. За словами президента, Україна виконує Мінські угоди, постійно ініціює зустрічі у Нормандському форматі, проте у відповідь бачить лише провокації з боку РФ. Крім того, представники ОБСЄ постійно наражаються на небезпеку — їм загрожують і їх залякують, зазначив президент.

Зеленський на конференції у Мюнхені нагадав про Будапештський меморандум

У контексті відмови від ядерної зброї згідно з Будапештським меморандумом, Зеленський заявив, що ініціюватиме вчетверте скликати гарантів Будапештського меморандуму 1994 року.

"Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, скликання їх доручити міністру закордонних справ. Якщо вони знову не відбудуться, або якщо за їхніми результатами не буде гарантій безбеки для нашої держави, Україна буде повним правом вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року було поставлено під сумнів", — заявив Зеленський.

[ + – ] Виступ Зеленського сьогодні на конференції у Мюнхені

Нагадаємо, 17 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що розміщення іноземних військ у країні може погіршити російсько-українську кризу, тому на такий крок Київ не піде.

17 лютого український лідер опублікував у своєму Twitter повідомлення, в якому назвав обстріл дитячого садка у Станиці Луганській – великою провокацією проросійських сил.