Критика ООН, война с РФ, Будапештский меморандум: о чем говорил Зеленский в Мюнхене (видео)

Президент Украины, в частности, напомнил участникам конференции об уроках истории и заверил, что Киев хочет мира.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на территории ОРДЛО прибыл в Мюнхен для участия в конференции по безопасности (MSC). В своем выступлении глава государства подчеркнул, что Украина непременно вернет себе временно оккупированные территории Крыма и Луганской и Донецкой областей.

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Зеленский на конференции в Мюнхене напомнил о забытых уроках истории

Зеленский начал свою речь со слов: "Украина хочет мира!", продолжив их тезисом о всестороннем желании мирного урегулирования кризиса в регионе. Но если Украина и Европа хочет мира, а Россия заявляет, что не планирует военного вторжения, значит какая-то из сторон говорит неправду, считает Зеленский.

"Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет!" — заявил украинский президент.

По словам Зеленского мир забыл страшные уроки ХХ века, когда за попытки умиротворить агрессора мир заплатил жизнями десятков миллионов людей.

Президент обратился с вопросом, каким образом в нынешнем веке в европейском регионе идет война, которая продолжается дольше, чем Вторая мировая.

"Для меня ответ очевиден — архитектура мировой безопасности хрупкая, требует обновления, а правила, которые мир принял десятки лет назад, больше не работают", — считает Зеленский.

Зеленский на конференции в Мюнхене раскритиковал ООН

Украинский лидер сказал, что ООН, которая "должна защищать мир, не может защитить себя", поскольку сама ООН игнорирует аннексию территории страны — одной из основательниц организации. В таких условия Зеленский призвал пересмотреть архитектуру безопасности в мире и вместо постоянных заявлений со стороны мировых лидеров потребовал конкретных действий.

"Мы… можем начать строительство новой системы до миллионов жертв, имея в виду прошлые уроки Первой и Второй мировых войн, а не имея собственный опыт третьей", — отметил Зеленский.

Зеленский на конференции в Мюнхене заявил, что Украина будет себя защищать

Относительно военной помощи Украине Зеленский сказал, что она не является "благотворительным взносом", за который страна должна с благодарением "низко кланяться".

"Это Ваш взнос в безопасность Европы и мировую безопасность, где Украина 8 лет является щитом и 8 лет удерживает одну из наибольших армий в мире", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцы будут защищать свою землю в любой время — и в феврале, и в марте и декабря. Поэтому стране не нужны знать какие-либо даты о вероятном российском вторжении.

Крым и ОРДЛО будут возвращены в Украину только мирным дипломатическим путем, исключительно на основе международного права. По словам президента, Украина выполняет Минские соглашения, постоянно инициирует встречи в Нормандском формате, однако в ответ видит лишь провокации со стороны РФ. Кроме того, представители ОБСЕ постоянно подвергаются опасности — им угрожают и их запугивают, отметил президент.

Зеленский на конференции в Мюнхене напомнил о Будапештском меморандуме

В контексте отказа от ядерного оружия согласно Будапештского меморандума, Зеленский заявил, что будет инициировать в четвертый раз созывать гарантов Будапештского меморандума 1994 года.

"Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, и поручить созыв министру иностранных дел. Если они снова не состоятся, или если по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнения", — заявил Зеленский.

[ + – ] Выступление Зеленского сегодня на конференции в Мюнхене

Напомним, 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размещение иностранных войск в стране может ухудшить российско-украинский кризис, поэтому на такой шаг Киев не пойдет.

17 февраля украинский лидер опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором назвал обстрел детского сада в Станице Луганской — большой провокацией пророссийских сил.