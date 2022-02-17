"Нам не нужны военные с чужими флагами, за нас никто умирать не будет", — Зеленский

Президент считает, что размещение иностранных войск в Украине может ухудшить российско-украинский кризис. При этом наша страна и дальше будет продолжать стремиться в НАТО.

Украина не собирается просить иностранные войска защитить ее от возможного вторжения РФ. Тем не менее Киев будет добиваться получения от западных стран гарантий безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию РБК-Украина".

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По мнению лидера страны, присутствие иностранных войск в Украине может спровоцировать агрессию РФ.

"Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя "защищать", – сказал Зеленский журналистам.

Украинский лидер также заявил, что в случае очередного вторжения РФ никто из иностранных армий не будет сражаться за Украину. Поэтому наша страна стремится получить от Запада "систему гарантий" безопасности. В нее, среди прочего, должна входить поддержка украинской армии, а именно финансирование, обучение, вооружение и реабилитация солдат.

"Мы же понимаем, что за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим – спасибо. Более того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия – будем не готовы. Мы точно этого не хотим", — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский также сказал, что наша страна продолжает стремиться вступлению НАТО, но отметил, что этому, кроме РФ, противодействуют некоторые члены Альянсу

"Есть позиция России, которая говорит: мы будем бороться, чтобы Украина не вступила в НАТО. И мы понимаем, что у нас с ними разное видение многих вещей. Или есть позиция других стран, которые говорят: мы вам рады в НАТО. Но делают все, чтобы мы туда не дошли. Поэтому мы ограничиваемся друзьями, теми, о ком мы точно знаем, что они за (Украину, — ред) и точно поддерживают", — сказал Владимир Зеленский.

Как ранее писал Фокус, 17 февраля во время брифинга с министром иностранных дел Великобритании, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о создании трехстороннего союза Украины, Польши и Соединенного Королевства. По словам Дмитрия Кулебы, Польша и Великобритания будут помогать Украине обороняться. Члены союза также будут сотрудничать в экономической, торговом, энергетической сфере, а также будут совместно бороться з дезинформацией.

Напомним, 16 февраля Европарламент официально одобрил пакет макрофинансовой помощи для Украины в размере 1,2 млрд евро. Деньги Украине дают, чтобы она перекрыла свою потребность во внешнем финансировании, а также поддержала свои внутренние реформы.